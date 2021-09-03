Кисельов про теракт у Беслані: не можу позбутися відчуття, що це провокація Журналіст прокоментував річницю трагедії

22:12, Вчора

Теракт у російському Беслані в 2004 році призвів до того, що президент РФ Володимир Путін зміцнив особисту владу в країні.

Про це заявив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" журналіст Євгеній Кисельов, коментуючи річницю трагедії. На його думку, серія гучних терактів у РФ наприкінці 1990-х - початку 2000-х років могла бути провокацією, щоб підігріти ситуацію в РФ.

"Правди про Беслані, на жаль, поки не знає ніхто... Якщо 1000 осіб захоплені і понад 300 загиблих, кожен третій загинув. Робота спецслужб - на двійку. Тоді був ще живий, але вже відсторонений президент Чечні Аслан Масхадов, який користувався авторитетом у чеченців, і зокрема збройних чеченських формувань. Він намагався туди дістатися, виступити посередником на переговорах. Я не виключаю, що російські спецслужби вирішили почати штурм рівно для того, щоб зробити це до того, як там міг з'явитися Масхадов", - сказав Кисельов.

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Коментуючи можливі версії теракту, журналіст зазначив:

"У мене є один знайомий, не буду називати прізвище. Він каже: я ненавиджу конспірологічні теорії, вони ніколи не відповідають дійсності, за винятком того, коли вони стосуються того, чим займаються нинішні російські спецслужби, але я абсолютно не можу виключити, що всі ці теракти раптом відбулися - і потім закінчилися. Якщо подивитися на історію інших країн, там теракти йдуть роками. А тут, у 1999 році підірвали кілька будинків, потім ФСБшники засвітилися з будинком у Рязані, який не вибухнув, - і все скінчилося, як відрізало. Потім ще два-три гучних теракти, і знову завершилося, і ніхто на себе відповідальність не бере. Я не можу позбутися відчуття, що все це є провокацією якихось людей, які зацікавлені в тому, щоб підігріти ситуацію".

Кисельов також нагадав, що політичним підсумком подій у Беслані стало скасування виборів губернаторів у Росії.

"Виходить Путін і каже: скасовуємо вибори губернаторів. Який логічний зв'язок між терактом і скасуванням виборів губернаторів? Результатом було тільки те, що Путін консолідував свій режим і посилив свою одноосібну владу в країні", - підкреслив він.

Нагадаємо, 1 вересня 2004 року в Північній Осетій (РФ) у місті Беслан терористи захопили школу, взявши в заручники 1128 людей – дітей, їхніх батьків і працівників школи.

Впродовж 2,5 днів терористи утримували заручників у замінованій будівлі школи.

Після провалу переговорів з терористами 3 вересня було розпочато штурм школи із застосуванням важкої військової техніки.

В результаті перестрілки та штурму загинули близько 330 осіб, зокрема 186 дітей. 31 бойовика було вбито, один пізніше постав перед судом і був засуджений до довічного ув'язнення.