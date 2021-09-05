Новий візит Лукашенка до Путіна несе серйозну загрозу Україні - журналіст Путін хоче знищити українську державність за допомогою Лукашенка, вважає Іван Яковина

09:41, Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може надати президенту Росії Володимиру Путіну контроль над своєю армією, а також право будувати військові бази на білоруській території.

Такий прогноз озвучив в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина, коментуючи майбутній візит Лукашенка до Москви.

"9 вересня Лукашенко їде до Москви, і це може нести дуже серйозну загрозу для України. В минулі рази, коли Лукашенко їздив, були підписані різні документи, але зараз може бути дуже серйозна ситуація, тому що в Лукашенка наразі велика проблема з економікою . Він зараз змушений через західні санкції у власних бізнесменів вибивати останні гроші, які в них залишаються. Західні санкції влаштовані таким чином, що вони діють поступово, поступово посилюються. Через це Лукашенко ніяк не може підлаштуватися під цю нову конструкцію в економічному сенсі і адаптуватися під неї. Він вже зараз розбирається з цими бізнесменами, але надовго такої тактики не вистачить, крах економіки Білорусі неминучий", - розповів Яковина.

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За словами журналіста, Європа душить Лукашенка повільно і поступово.

"Не дивно, що в цій ситуації Лукашенко починає панікувати і кидатися в боки. Путін це розуміє, теж тисне на Мінськ. Йому зараз потрібно щось дуже суттєве, щось на зразок анексії light, тому що в нього справи теж йдуть не найкращим чином. Йому потрібна невелика символічно важлива перемога, яка могла б підкреслити статус Путіна як об'єднувача земель. По-перше, Путін дуже цього хоче, по-друге в Путіна на носі вибори в Держдуму, і там ситуація просто жахлива - народ не бажає голосувати за "Єдину Росію" ні за які гроші, ні за які фокуси. Путін сподівається, що інтеграція з Білоруссю зробить той самий ефект, що й анексія Криму 2014 року", - зазначив міжнародник.

Також Яковина підкреслив, що Білорусь для Путіна є тільки "розминкою", а його головна мета - атака України.

"Він ставить своєю кінцевою метою знищення української державності як такої. Думаю, Путін і Лукашенко в теперішніх умовах збираються підписати документи про створення єдиної російсько-білоруської армії. Тому що Путін вже пообіцяв Лукашенку величезні гроші на переозброєння і перенавчання білоруської армії. Лукашенко вже сказав офіційно, що купить у Росії кілька літаків, вертольотів тощо, а це величезні гроші. Де він їх візьме, крім як не у Путіна? Відповідно, Лукашенко залишиться командувачем КДБ і міліцією Білорусі, а армію йому доведеться віддати на аутсорс Росії", - прогнозує він.

Яковина нагадав, що в Білорусі й Росії стартують навчання "Захід-2 021", на яких "відбудеться остаточне налагодження цього організму в єдине ціле".

"Думаю, що після зустрічі Лукашенка і Путіна 9 вересня, Росія або візьме під своє командування значну частину білоруської армії, або отримає право будувати свої бази на білоруській території. Росія отримає можливість створити величезну наступальну інфраструктуру за якихось 100 км на північ від Києва зрозуміло з якою подальшою метою. Днями МЗС РФ виступило із заявою, що вступ України до НАТО призведе до втрати Україною своєї державності і ескалації конфлікту на Донбасі", - заявив журналіст.

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Нагадаємо, на зустрічі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента РФ Володимира Путіна в Москві 9 вересня планується підписання пакету "дорожніх карт" з поглибленої інтеграції двох країн, повідомляє Інтерфакс.

Раніше ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна може підтримувати контакти з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком у разі, якщо він допоможе їй боротися з російською загрозою, яка йде з території Білорусі.

"Він (Лукашенко - ред.) сам себе як людину, якій можна подавати руку, знищив. Це означає, що ми його повинні визнавати як президента, якщо він нам потрібен? Ні. Але говорити, якщо потрібно, - так", - підкреслив колишній глава МЗС.