У США невідомі влаштували стрілянину по натовпу: подробиці За інформацію про злочинців влада обіцяє винагороду

14:27, Сьогодні

У Вашингтоні невідомі обстріляли натовп людей і втекли. Троє перехожих загинули на місці, стільки ж зазнали поранень, повідомляється у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24". Розстріл потрапив в об’єктиви камер спостереження.

Нині правоохоронці шукають автомобіль, на якому втекли злочинці. За будь-яку інформацію про зловмисників, котрих підозрюють у масовому вбивстві, влада американської столиці оголосила винагороду – 75 тис. доларів.

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Раніше у місті Васильків на Київщині в цирку сталася стрілянина. Двоє чоловіків не поділили місця і схопилися за пневматичну зброю. В результаті один отримав поранення стегна, в іншого пошкоджена автівка.

Один з відвідувачів дістав наган із гумовими кулями, почав стріляти в автомобіль другого відвідувача. У відповідь той дістав теж свій зареєстрований пістолет Макарова і почав стріляти, розповіли у поліції.