Вибори в Німеччині: проблеми можуть чекати Україну або Путіна — журналіст Іван Яковина назвав два основні шляхи розвитку подій

18:51, Сьогодні

Від підсумків виборів у Німеччині залежить, що відбуватиметься з Україною і Росією, заявив в програмі "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" журналіст Іван Яковина.

"Вибори в Бундестаг — головна політична подія цього року в Європі. Оскільки Німеччина є найголовнішою країною Євросоюзу, і від того, хто переможе на цих виборах, значною мірою залежатиме й те, як будемо жити ми з вами, бо Німеччина, звичайно ж, впливає буквально на всі процеси на європейському континенті", — сказав він.

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Яковина розповів про можливі варіанти розвитку подій.

"Якщо новий канцлер, не дай Боже, буде проросійським, то Україну чекають великі проблеми та неприємності. Якщо він буде проєвропейського, проамериканськоого спрямування, то проблеми будуть вже у Путіна. Це було б значно краще для нас", — сказав він.

Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу відбудуться 26 вересня. Після цього канцлерка країни Ангела Меркель піде у відставку.

Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік 2" в обхід України. Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Україна домагатиметься від США і Німеччини реальних гарантій, а не простих обіцянок щодо транзиту газу після запуску російського газопроводу "Північний потік-2".