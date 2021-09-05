Ідеальний варіант для України — журналіст назвав найкращий результат виборів у Німеччині Іван Яковина розповів про головних претендентів на пост канцлера Німеччини

19:46, Вчора

Про ідеальний результат німецьких виборів для України розповів у програмі "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" журналіст Іван Яковина.

"Зараз справа йде до того, що політик, який посяде місце Меркель, взагалі є темною конячкою, про нього мало що знають. Донедавна лідирував однопартієць Меркель Армін Лашет. Ця людина мені особисто зовсім не подобалася. Я б його назвав слимаком-пристосуванцем. Він дуже спритний умілий партійний функціонер. У відносинах з Росією він, наприклад, обіцяє дотримуватися прагматичної точки зору. Він каже, що треба налагоджувати зв'язки з Росією, намагатися з нею торгувати. Він вважає, що Україна повинна мовчки прийняти умови Мінських угод і не смикатися. При цьому він говорив, що Україна дуже важлива. Але на вершину партії він виліз головним чином за рахунок того, що проводив темні договорняки з іншими партійними босами. Однак з'ясувалося, що крім договоняків він мало що вміє. Останнім часом він керував землею Північний Рейн-Вестфаллен. Саме там сталася жахлива гігантська повінь з десятками жертв. І камери підловили Лашета, який там сміявся, веселився. На тлі повені це виглядало жахливо. Судячи з усього, він поганий управлінець, крім того, і без емпатії", — сказав він.

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Яковина розповів про головного суперника Лашета на виборах і про те, які обставини будуть ідеальними для України.

"У цій ситуації погляди були звернуті на чинного міністра фінансів, лідера Соціал-демократичної партії Німеччини Олафа Шольца. Він — повна протилежність Лашету. Він холодний, відлюдкуватий, нудний, похмурий — стереотипний німець з анекдотів. Спочатку всі були впевнені, що такий політик без харизми не може перемогти на виборах, однак під час епідемії та повені з'ясувалося, що він — максимально ефективний менеджер. Він дуже чітко, швидко і в потрібних кількостях давав гроші туди, де вони були потрібні. Німці зрозуміли, що якщо їх країною керуватиме така людина, то можна не боятися щодо свого майбутнього, і його популярність пішла вгору. Стосовно ж зовнішньої політики, він говорить, що вести переговори з Росією буде, але не дасть їй в жодному разі розгойдувати, розхитувати ЄС. Він каже, що Росія повинна змиритися з тим, що ЄС прийшов назавжди. Україні він збирається допомагати, але теж не дуже. Загалом при ньому, мабуть, буде те ж відношення до України, як у теперішньої влади при канцлерці Меркель. Є ще важливий момент — ми не знаємо, хто буде в коаліції з СДП, якщо Шольц переможе. Найнеприємніше, якщо до цієї коаліції увійдуть ліві. Це відбиті божевільні хлопці, які хочуть зламати НАТО, ЄС і здати Європу Путіну. Але Олаф уже дав зрозуміти, що не дуже хоче вступати з ними в коаліцію. Найімовірніше, що в коаліції будуть ще дві партії — зелені та ліберали. Для України це був би взагалі ідеальний варіант, оскільки й ті, й інші не дуже люблять Путіна, а зелені ще й клянуться зупинити проєкт "Північний потік-2", — підкреслив журналіст.

Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу відбудуться 26 вересня. Після цього канцлерка країни Ангела Меркель піде у відставку.

Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік 2" в обхід України. Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Україна домагатиметься від США і Німеччини реальних гарантій, а не простих обіцянок щодо транзиту газу після запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

"Ми будемо вимагати контрактів — фактично це контракт на транзит з гарантованою оплатою. Можливо, вимагати — це не дуже правильне слово. Ми будемо працювати по всіх дипломатичних каналах", — сказав Арахамія.