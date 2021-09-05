Путін може бути дуже задоволений діями Меркель — журналіст про "Північний потік-2" Борис Райшустер розповів, як дії канцлерки Німеччини розходяться з її словами

23:53, Вчора

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель серйозно нашкодила Україні, заявив в програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" німецький журналіст Борис Райшустер.

"По-перше, я вважаю, що Меркель колосально нашкодила Україні, тому що на словах вона, як і Путін, все добре говорить, а якщо дивитися, що вона робила... Вона не допустила вступ України до НАТО, не допустила озброєння України після нападу на Україну (Росії - ред.), вона зараз відстоює "Північний потік-2", хоча на словах вона була проти, до вирішального моменту. А зараз вона за", — сказав він.

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За словами журналіста, Меркель відстоювала російські інтереси.

"Якщо будемо дивитися на її дії, а не на слова, то Путін може бути прекрасно задоволений Меркель, тому що, попри риторику, у справах вона в ключових питаннях відстоювала те, що вигідно в Росії", — сказав він.

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Нагадаємо, Росія завершує будівництво газопроводу "Північний потік-2" для доставки газу в Європу в обхід України. Президент США Джо Байден на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським 1 вересня гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" в разі виникнення енергетичної загрози Україні. Про це Зеленський повідомив після переговорів під час виходу до преси.

Президент Росії Володимир Путін 20 серпня після переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану та екологічних характеристик українського маршруту.