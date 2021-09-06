На суді у справі MH17 виступлять родичі загиблих: подробиці з Нідерландів У Нідерландах процес щодо трагедії з MH17 вже назвали історичним

11:24, Сьогодні

У Нідерландах в понеділок, 6 вересня, відбудеться судове засідання у справі літака рейсу MH17, який розбився у липні 2014 року на Донбасі. Під час засідання планують заслухати родичів загиблих. Згідно графіку слухання також відбудуться 7, 9 та 10 вересня. Але графік може змінюватись через певні обставини, які можуть виникати під час засідань, повідомляють джерела у ЗМІ. Також кількість присутніх буде обмежена через пандемію коронавірусу.

Подробиці розповів кореспондент телеканалу "Україна 24" у програмі "Сьогодні Ранок" з Нідерландів.

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"Очікується, що це буде найемоційніше слухання від самого початку розгляду справи — тому, що слово дадуть рідним та близьким загиблих, які розкажуть суду про наслідки катастрофи для них та про своє горе. У Нідерландах цей процес уже назвали історичним, бо вперше в історії судочинства цієї країни до суду звернуться близько ста родичів загиблих. Вони говоритимуть у суді впродовж трьох тижнів. Очікується, що до суду звернуться не лише представники Нідерландів, а й прилетять родичі загиблих з Австралії, Малайзії, Канади, Німеччини, Великої Британії та інших країн", — розповів журналіст.

Для тих, хто прибуде до суду особисто, у Схіпхолі вже обладнали кімнату, а ті, хто не зможуть прилетіти, будуть свідчити по відеозв'язку або нададуть відеозапис — це дозволяє суд. Адвокати припустили, що якщо для кожного спікера зарезервувати приблизно 25-30 хвилин, то за день зможуть виступити не більше 10 осіб.

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Нагадаємо, "Боїнг" MH17, що здійснював переліт з Амстердама (Нідерланди) в Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза Донецької області. На борту перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони збройних сил Росії.

19 червня 2019 року міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох осіб, яких вважають причетними до транспортування та застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

У березні 2021 року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.