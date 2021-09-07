ВООЗ не рекомендує робити третє щеплення: доктор Комаровський вказав на проблему "Це нечесно, коли в Ізраїлі та Америці по три дози, а десь взагалі жодної", - пояснив доктор позицію ВООЗ

12:46, Сьогодні

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не рекомендує проводити вакцинацію третьою дозою від коронавірусу COVID-19, оскільки в багатьох країнах проблеми із забезпеченням навіть однією дозою.

Про це в ефірі програми «Час Голованова» на телеканалі «Україна 24» заявив доктор Євген Комаровський.

«За логікою, з досвіду Ізраїлю, США, Великої Британії створюється переконаність в тому, що третя доза реально працює і значно підвищує рівень антитіл. Але на сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я каже: третю дозу не треба. Чому вона так говорить? Тому, що вважається аморальним щепити третьою дозою, коли в світі купа країн, де люди і по одній не отримали», - зазначив Комаровський.

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«Йдеться про те: друзі, майте совість, це нечесно, коли в Ізраїлі та Америці по три дози, а десь взагалі жодної. Це зайвий раз показало, що своя сорочка ближче до тіла, що нормальні політики повинні насамперед думати не про ВООЗ, не про ООН, НАТО, а про своїх жителів. Ось звідси все починається», - додав лікар.

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Раніше в ефірі програми «Час Голованова» на телеканалі «Україна 24» доктор Євген Комаровський заявив, що навіть тим українцям, хто перехворів на коронавірус COVID-19, потрібно вакцинуватися, щоб уникнути тяжких наслідків захворювання штамом «Дельта»:

«На сьогодні це одне з найбільш дискусійних питань (коли вакцинуватися, якщо перехворів коронавірусом - ред.). На ранньому етапі вакцинації була позиція, що величезна кількість людей, особливо ті, хто переносить інфекцію в легкій і безсимптомній формі, не формують достатній імунітет, що вакцинація дає значно більший рівень антитіл».