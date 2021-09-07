Російський опозиціонер: Путін програє мені у другому турі виборів президента "Вони зроблять так, щоб ніхто не з'явився на політичній сцені до 2024 року", - зазначив опозиціонер

18:32, Вчора

Чинний президент Росії Володимир Путін на виборах президента 2024 року може програти, якщо його суперниками будуть Олексій Навальний або Дмитро Гудков.

Про це в ефірі програми «Сьогодні Ввечері» на телеканалі «Україна 24» заявив російський опозиціонер Дмитро Гудков.

«Путін, якщо піде в 2024 році на президентські вибори, може виграти вибори у Зюганова і Жириновського, ось у них він зможе виграти, коли половина (виборців – ред.) не прийде на вибори. За Зюганова і Жириновського вже ніхто не хоче голосувати, це такі політичні динозаври, які брали участь у дебатах, коли я ще в 1-й клас ходив. В умовах, коли замість політиків якісь пам'ятники, Путін може набрати 50%», - зазначив опозиціонер.

Читайте також: Путін готується до великої регіональної війни – експерт про війська Росії у Криму

«Але уявіть: Путін, Навальний, Гудков і так далі - нічого він не набере. Точніше, набере, але при таких виборах і появі конкуренції люди захочуть змін, підуть за когось, тому що втомилися від Путіна, Зюганова, Жириновського. Тому вони зроблять так, щоб ніхто не з'явився на політичній сцені до 2024 року», - додав Гудков.

Читайте також: У російській школі вибухнув скандал з Путіним — подробиці

Нагадаємо, журналіст-міжнародник Іван Яковина висловив думку, що Володимир Путін своєю головною історичною метою вважає захоплення України та Білорусі.

Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" опозиційний російський політик, ексдепутат Держдуми РФ Дмитро Гудков заявив, що стаття президента Росії Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" показала, що глава Кремля хоче не "об'єднати братні народи", а просто приєднати до РФ нові території:

"Чесно кажучи, нічого нового для себе я в цій статті не побачив. Зрозуміло, що він підтасував історичні факти, але це все політична мова минулого століття - "Росія і Україна єдиний народ" тощо. Насправді, все, що я побачив у цій статті - це те, що він хоче командувати в Україні".