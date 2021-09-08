Визнання ФСБ і ГРУ Росії терористами в світі матиме серйозні наслідки - екссиловик "ФСБ та ГРУ Росії причетні до вбивств і диверсійних актів не лише в Україні", - сказав Ягун

15:58, Сьогодні

Визнання Федеральної служби безпеки та Головного розвідувального управління Росії терористичними організаціями у світі матиме серйозні наслідки для них.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун.

«Якщо ФСБ та ГРУ будуть визнані терористичними організаціями в Україні, то на них це вплине лише морально. Якщо це питання буде підтримано нашими партнерами та союзниками, тоді, зрозуміло, будь-яка поява представників цих організацій за кордоном буде неможливою і розглядатиметься як прибуття представників терористичного угруповання», - зазначив екссиловик.

Читайте також: Юристка назвала велику проблему в справі Шарія: "Це зробила не ФСБ"

Він висловив здивування, чому Україна це питання не піднімала ще у 2014-2015 роках.

«Але у світі давно визнано, і це підтверджено слідством в інших країнах, що і ФСБ, і ГРУ Росії причетні до вбивств і диверсійних актів не лише на території України, а й у світі. Ми знаємо ситуацію зі Скрипалями, вбивство в Берліні, підрив складів боєприпасів у Чехії та Болгарії. Це говорить про те, що ці організації не займаються тим, чим мають займатися, а реалізують терористичні акти і являють собою терористичну загрозу для інших країн світу в першу чергу для України», - додав Ягун.

Читайте також: Тільки психи або агенти ФСБ підбурюють Україну: Гордон про діяльність Фаріон

7 вересня п'ять народних депутатів з фракцій "Слуга народу" і "За майбутнє" зареєстрували в парламенті проєкт постанови № 6001.

Згідно з цим документом Верховна Рада повинна визнати Федеральну службу безпеки (ФСБ) і Головне управління Генерального штабу (колишнє ГРУ) Збройних сил Росії терористичними організаціями. Рада також повинна звернутися до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) з проханням визнати ФСБ і ГУР терористичними організаціями.

Раніше в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, коментуючи загибель голови громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова, якого знайшли повішеним в одному з київських парків, заявив, що серед противників режиму Олександра Лукашенка, які перебралися з Білорусі до України, є агенти російських спецслужб:

"Це так. Ми не пов'язані з цим вбивством, з цією смертю (Шишова - ред.), тому що ми не знали, що воно відбудеться. Ми йшли слідами людей, яких ми знаємо з деяких інших проєктів, які пов'язані з ФСБ, які були впроваджені в білоруську опозицію. Деякі з них перебувають у Києві. Оскільки таких людей ми бачили в інших ролях... Одні й ті самі люди, які з'являються в кримінальних групах, потім з'являлися як експерти по телебаченню, потім з'являлися в Білорусі як члени одних з найактивніших опозиційних угруповань. Потім з'являються в Києві серед емігрантів з Білорусі. Ми почали перевіряти, що стоїть за цим - у той самий момент ми дізналися про смерть Шишова. Тому ми перевіряємо зараз перетин, можливо, цих людей, які мають зв'язки з ФСБ".