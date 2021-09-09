Поглинання Білорусі нецікаво Росії - політолог про візит Лукашенка до Путіна Проте, як вважає Станіслав Бєлковський, Кремль зацікавлений в усуненні Лукашенка

20:45, Сьогодні

Росія не зацікавлена ​​в поглинанні Білорусі, але Кремль зацікавлений в усуненні самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, щоб замінити його на проросійського президента. Про це в програмі "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24" сказав російський політтехнолог Станіслав Бєлковський.

"У Лукашенка немає іншого виходу, ніж йти на поступки Росії, але Росія залишається незацікавленою в 100%-му поглинанні Білорусі. Путін не довіряє Лукашенку і ніколи не розглядав його особисто як стратегічного партнера. З іншого боку, Кремль не може припустити, щоб влада в Білорусі змінилася шляхом революції, і тим більше щоб в Білорусі сформувалася прозахідна влада. Тому він тактично підтримує Лукашенка з метою все ж його відходу від влади в наступному році і зміни на проросійського президента або проросійський уряд після прийняття на референдумі нової конституції", - сказав політолог.

Бєлковський вважає, що таким чином зростає залежність Білорусі від Росії.

"Так що залежність Білорусі від Росії зростає - хоча б тому, що шлях, який обрав Лукашенко для збереження влади, не залишає йому іншого вибору. Але Росія і Білорусь залишаться незалежними державами. І в певному сенсі Кремль залишається зацікавленим в усуненні Лукашенка", - сказав Бєлковський.

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Зазначимо, що 9 вересня Лукашенко прибув з черговим робочим візитом до Москви, це його п'ятий візит в 2021 році. Путін і Лукашенко мають намір відписати 28 "дорожніх карт" - програм, підготовлених урядами двох країн. Сам Лукашенко, як передає "Українська правда", назвав ці ініціативи "проривом у багатьох сферах". Експерти називають метою візиту Лукашенка інтеграцію з Росією.

На думку журналіста Івана Яковини, під час цього візиту Лукашенко може надати Путіну контроль над своєю армією, а також право будувати військові бази на білоруській території. "Минулі рази, коли Лукашенко їздив, були підписані різні документи, але нині може бути дуже серйозна ситуація, тому що у Лукашенка зараз велика проблема з економікою. Він зараз змушений через західні санкції у власних бізнесменів вибивати останні гроші, які у них залишаються", - розповів Яковина.