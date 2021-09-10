Путіна і так все влаштовує, він не поїде на Генасамблею ООН - політтехнолог Російське керівництво, за словами Ігоря Князєва, вважає, що "в ООН ніхто нічого не вирішує"

17:04, Сьогодні

Російського президента Володимира Путіна влаштовує ситуація в світі, тому він не буде обтяжувати себе і їхати на 76-у сесію Генеральної асамблеї ООН. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" заявив російський політтехнолог Ігор Князєв.

За словами Князєва, Путін скасував і участь у заходах в Росії.

"Володимир Путін скасував свою участь у цілій низці заходів, наприклад, всередині Росії планувалися великі заходи, присвячені 800-річчю Олександра Невського, і туди він теж не поїде, він скасував цілу низку зустрічей. Чому це відбувається, складно сказати, можливо, побоювання всередині Росії через пандемію", - сказав Князєв.

Читайте також: "Нема про що говорити": експрем'єр оцінив можливу зустріч Зеленського і Путіна

Він зазначив, що Путіна зараз все влаштовує, а російська влада вважає, що "в ООН ніхто нічого не вирішує", тому сенсу їхати немає.

"Стосовно міжнародної політики, наскільки ми розуміємо, Путіна зараз все влаштовує, у нього немає якихось ініціатив, заради яких варто кудись їхати. Ось зустріч з Меркель або Байденом для Путіна важлива, а різного роду конференції, зокрема сесії ООН, - в уявленні російського керівництва там ніхто нічого не вирішує. Можна поїхати, можна не поїхати. Конкретно щодо цієї сесії - якби у Путіна були там якісь важливі розмови, заради яких він вважав би за потрібне летіти, то нічия б позиція на його рішення не вплинула", - сказав Князєв.

Читайте також: Путін "перетвориться на Лукашенка" через вибори в Держдуму - журналіст

Нагадаємо, 76-а сесія Генасамблеї ООН відкриється 14 вересня, загальні дебати відбудуться 21-27 вересня.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що можлива поїздка Володимира Зеленського на сесію Генасамблеї ООН, - це правильне тактичне рішення у зв'язку з російською агресією, що посилюється. "Навколо України складається дуже напружена ситуація. На всіх російських пропагандистських каналах загрози щодо України стають значно рішучішими. У розпалі "операція Гляйвіц", в якій дві складові: дати обґрунтування нового витка російської агресії, це щоденні звинувачення України в вигаданих терактах в Росії, чергова тема "розіпнутих хлопчиків" на Донбасі, обстріли мирних жителів "українськими фашистами", - сказав політолог.