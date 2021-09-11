Путін і Лукашенко влаштували шоу перед виборами до Держдуми - білоруський опозиціонер У Тихановської прокоментували домовленості щодо поглибленої інтеграції Росії та Білорусі

10:52, Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін запросив до Москви самопроголошеного білоруського лідера Олександра Лукашенка, щоб продемонструвати росіянам свою геополітичну перемогу напередодні виборів до Держдуми.

Про це розповів у бесіді під час форуму YES Brainstorming, який транслював телеканал "Україна 24", радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франтішек Вячорка.

Коментуючи домовленості Путіна і Лукашенка про поглиблену інтеграцію країн, Вячорка заявив:

"Список дорожніх карт - це якісь узгодження: тарифної політики, туристичної політики, створення спільного нафтового ринку. Все вже і так є. Ці дорожні карти насправді нічого не змінюють, але навіть і підписання цих карт не відбулося, вони "домовилися домовлятися". Я думаю, це було шоу, перформанс перед виборами до Держдуми Росії, тому що за тиждень до виборів Путіну потрібно показати перемогу, він запросив Лукашенка, Лукашенко приїхав, спеціально вихваляв Путіна, щоб дати йому кілька очок".

Читайте також: "Слуга народу" назвав Лукашенка вбивцею: в нього на руках кров десятків людей

При цьому білоруський опозиціонер вважає, що "не потрібно впадати в параною".

"Нічого не сталося, білоруси не дозволять. Звичайно, зараз Лукашенко залежний і слабкий, крім Путіна його ніхто не визнає президентом, і це значить - що б вони не підписали, це не визнає світ. Навіть якщо Лукашенко почне віддавати компанії, нафтогазовий сектор - ці угоди не визнають інші країни, і навіщо Путіну купувати актив, який не працює?" - сказав він.

Нагадаємо, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко 9 вересня за підсумками переговорів у Москві заявили про узгодження 28 так званих "союзних програм", які націлені на уніфікацію законодавства Росії і Білорусі в різних областях економіки, побудову єдиних фінансових і енергетичних ринків, транспортного простору, формування і реалізацію загальної промислової і сільськогосподарської політики.

При цьому питання щодо введення єдиної валюти Росії і Білорусі не обговорювалося.

Вибори в Держдуму Росії мають відбутися в період 17-19 вересня з завершенням в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.