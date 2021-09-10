Лукашенко буде торгуватися і чинити опір Путіну - Кулеба Український міністр вважає, що невизнаний президент Білорусі "не повідомив нічого нового" про єдиний військовий простір

23:16, Вчора

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко чинитиме опір виконанню 28 пунктів спільних програм, які узгодили Білорусь і Росія. Таку думку в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна 24" висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Олександр Лукашенко удає, що він управляє ситуацією, і він вирішує глибину інтеграції. Насправді глибину інтеграції Білорусі вирішує Володимир Путін. Питання в іншому: що за ці роки Олександр Лукашенко навчився грати з Росією, і навіть ті домовленості, які зараз були досягнуті... Ми порахували: я думаю, що мінімум 2 роки потрібно буде, щоб гармонізувати законодавство, і 5 років - щоб повністю розгорнути імплементацію, виконання всіх цих спільних програм. На кожному етапі Лукашенко чинитиме опір, намагаючись виторгувати собі додаткові умови", - сказав Кулеба.

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Також український міністр, коментуючи слова Лукашенка про формування єдиного оборонного простору Росії та Білорусі, сказав, що невизнаний президент "не повідомив нічого нового", бо обидві держави давно є в Організації договору про колективну безпеку. ОДКБ, де, крім Росії та Білорусі, перебувають Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан, передбачає, що в разі агресії проти однієї з держав інші прийдуть їй на допомогу. Однак, як на прикладі конфлікту в Нагірному Карабасі пояснив Кулеба, цей договір "не працює так, як треба".

Зазначимо, що 9 вересня Лукашенко прибув з черговим робочим візитом до Москви, це його п'ятий візит у 2021 році. Путін і Лукашенко підписали 28 "дорожніх карт" - програм, підготовлених урядами двох країн, а також, як передає "Українська правда", домовилися про єдині макроекономічну політику, оборонний простір і ринок нафти й газу.

Російський політтехнолог Станіслав Бєлковський вважає, що Путіну нецікава повна інтеграція Білорусі. "У Лукашенка немає іншого виходу, ніж йти на поступки Росії, але Росія залишається незацікавленою в 100%-му поглинанні Білорусі. Путін не довіряє Лукашенку і ніколи не розглядав його особисто як стратегічного партнера. З іншого боку, Кремль не може припустити, щоб влада в Білорусі змінилася шляхом революції. І тим більше щоб у Білорусі сформувалася прозахідна влада. Тому він тактично підтримує Лукашенка з метою все-таки його відходу від влади наступного року й заміни на проросійського президента або проросійський уряд після прийняття на референдумі нової конституції", - сказав політолог.