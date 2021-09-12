"Путін їздить у Сибір не просто відпочивати": журналіст про захоплення президента РФ Іван Яковина пояснив несподівані поїздки російського лідера

17:44, Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін час від часу відвідує Сибір, щоб брати участь у шаманських обрядах, в які він почав вірити під впливом міністра оборони Сергія Шойгу.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина.

"Посеред тижня, що минає, Володимир Путін покинув всі свої справи й на декілька днів, взявши Сергія Шойгу, відправився навіщось до Сибіру. За офіційною версією, вони посеред робочого тижня поїхали туди відпочивати. За словами численних джерел у Москві, Путін і Шойгу час від часу їздять до Сибіру не просто відпочивати, а вони там роблять всілякі шаманські обряди. Після історії з якутським шаманом Олександром Габишевим, в якого Путін сильно повірив, а також під впливом тувинця Шойгу Путін став вірити в цю окультну течію і став регулярно проводити відповідні обряди. Для цієї мети в безлюдному місці в Сибіру на березі річки Хемчик навіть побудували спеціальне капище у вигляді золотої юрти", - розповів він.

Читайте також: Байден, підтримуючи Путіна, робить подарунок Китаю – журналіст

Яковина зазначив, що журналісти видання "Агентство" нещодавно навіть показали цю юрту в одному з розслідувань.

"Які жертви, яким демонам Путін і Шойгу приносили цього разу, ми не знаємо. Але відомо, що коли вони були в Сибіру, ​​за дивним збігом там же загинув міністр з надзвичайних ситуацій Євген Зінічев, якого офіційно називали наступником Путіна. Як саме він загинув, ніхто не знає, офіційні версії суперечать самим собі", - заявив журналіст.

Міркуючи, яка потреба змусила Путіна посеред тижня кинути всі справи і їхати в Сибір, міжнародник заявив:

"Я припускаю, що справа в зустрічі з Олександром Лукашенком, яка готувалася тоді. Путін хотів зібратися з силами. Путін зібрався вибити угоду про інтеграцію з ослабленого Лукашенка, брати його тепленьким. Ритуали допомогли, у російського лідера вийшло те, що він хотів, хоч і не на 100%. Лукашенко погодився повністю прив'язати економіку своєї країни до Росії, про що підписав аж 28 угод. Завдання Кремля полягає в тому, щоб зробити неможливим розрив відносин між Білоруссю і Росією навіть у разі зміни влади в самій Білорусі. Лукашенко через гроші погодився відмовитися від власної економічної політики, немає її тепер у Республіки Білорусь. Крім того, сторони домовилися про подальше об'єднання двох армій. Росія мріє отримати контроль над білорусько-українським кордоном, Путіну це потрібно для того, щоб розмістити війська максимально близько до Києва, мабуть, Путін це бажання реалізував".

Читайте також: Путін хоче увійти в історію як людина, що захопила Україну і Білорусь - журналіст

Раніше журналіст Іван Яковина в ефірі телеканалу "Україна 24" припустив, що президент Росії Володимир Путін незабаром може піти з посади через проблеми зі здоров'ям.

Коментуючи публікації російських ЗМІ, згідно з якими під Москвою для Путіна будують величезний оздоровчий комплекс, Яковина заявив:

"Швидше за все, з огляду на масштаби будівництва, проблеми ці (зі здоров'ям - ред.) великі. Я думаю, буде в нас можливість наступного року спекулювати, припускати, що, можливо, Путін піде на відпочинок через природні причини, а не через якусь змову або добровільне зречення від влади".