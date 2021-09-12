Білоруські військові незадоволені навчаннями з Росією: у Тихановської повідомили деталі Також білоруський опозиціонер розповів, що Лукашенко перебуває в "режимі виживання"

19:28, Сьогодні

Багатьом білоруським військовим, які беруть участь у спільних з Росією навчаннях "Захід-2021", не подобається їхня антизахідна й антиукраїнська спрямованість.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франтішек Вячорка.

"Всі легенди навчань, і "Захід-2009", 2011, 2013, 2015 року, - були антизахідними. Я сам брав участь у навчаннях "Захід-2009" на кордоні з Україною. Нам тоді під час навчань повторювали, що ось завтра Україна на нас нападе, вона працює з НАТО, літаки будуть бомбити Білорусь. Оскільки я сидів за планшетом у контрольному штабі, я повинен був підігравати цьому сценарію. Звичайно, це зроблено спеціально, щоб залякати Захід, щоб показати, що Росія буде використовувати свою військову міць проти країн НАТО й України. Але я думаю, що багатьом з білоруських офіцерів і генералів, які беруть участь у навчаннях, не дуже подобається цей контекст, і багатьом з тих, хто керує білоруським військом, військова доктрина, що пропагується Лукашенком - що єдиний союзник Білорусі це Росія, без Росії ми нічого не зможемо зробити, - чужа", - заявив він.

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Коментуючи домовленості про постачання в Білорусь російського озброєння, Вячорка зазначив:

"Не думаю, що Лукашенко зараз у такому стані, щоб щось купувати. Найімовірніше, він домовився купувати на 1 млрд доларів, які потім проситиме у самого Путіна, і буде приїжджати в Москву знову і знову, говорити, що "ми з вами домовилися, дайте нам гроші, щоб купити комплекси С-400".

Білоруський опозиціонер додав, що Лукашенко перебуває в "режимі виживання".

"Він не зміг нормалізувати ситуацію, половина міністерств нормально не працюють, працюють тільки силовики. Це демонстрація сили, якої немає. Він хоче показати, що з протестувальниками все вирішили, революція завершилася, будемо будувати систему оборони. Також він не може залишити російські війська, він їх боїться. Перше, що зробить Росія, - прийде і прибере його", - сказав Вячорка.

Раніше позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що російсько-білоруські навчання "Захід-2021" не несуть суттєвої загрози для України.

"Реальної загрози в сенсі "тучи враждебные веют над нами", як мені здається, немає. Є збільшення військової небезпеки стосовно України, яке пов'язане з проведенням цих навчань. Вони масштабніші, ніж безпосередньо активна фаза, яка пройде на території Білорусі. Починаючи з 2017 року, росіяни залучать під час цих навчань від 150 до 250 тис. військовослужбовців по всій території Росії, це стратегічні навчання з перекиданням сил з Далекого Сходу. Проте саме такі навчання були й у 2017 році, у 2019 - як ми бачимо, тоді нічого не сталося", - сказав Арестович.

Своєю чергою радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франтішек Вячорка висловив упевненість, що російські війська не залишаться в Білорусі після навчань.

Спільні стратегічні навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" проходять на полігонах двох країн з 10 по 16 вересня.