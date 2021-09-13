На кордоні з Україною в Білорусі можуть з'явитися російські ракети - експерт назвав ризики "Зараз саме той час, коли наші керівники повинні їхати в Європу і підіймати питання, і якимось чином готуватися до цієї агресії", - сказав Таран

19:46, Сьогодні

Віктор Таран -політолог

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вздовж кордону з Україною з білоруського боку з'являться ракетні комплекси С-400, які повинні поставити з Росії за дорученням президента РФ Володимира Путіна. Вартість озброєння орієнтовно становитиме близько 1 мільярда доларів.

Що доведеться віддати Лукашенку замість російського озброєння, розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Віктор Таран.

За словами експерта, за зброю Білорусь віддасть Росії свій суверенітет. Він зазначив, що це і нафтопереробні заводи, які є в Білорусі, і стратегічні об'єкти.

"Звичайно, своїм суверенітетом. Давайте я як політтехнолог перекладу. Ми зараз отримаємо кредит від Росії на 1 млрд доларів, який ми потім віддамо, швидше за все, нашими нафтопереробними заводами (це, по суті, єдине, що у них залишилося), або нашими стратегічними військовими базами. Одна база авіації, а друга - стратегічне управління по навігації. Вона знаходиться ближче до Балтійського моря. А на ці гроші ми накуповуємо техніку і розмістимо її на тисячокілометровому кордоні", — зазначив Віктор Таран.

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Він також повідомив, що на дану базу прибула військова авіація, яка здатна за 20 хвилин долетіти до України та здійснити авіаудар. Таран вважає, що в українському МЗС повинні відреагувати на такі загрози негайно. Також він вважає, що необхідно залучити європейську спільноту для вирішення питання.

"Минулого тижня на цю військову базу, про яку я згадував, вже прилетіли військові бомбардувальники, і якщо ви почитаєте їхні технічні характеристики, час підльоту з бази до Києва - 15-20 хвилин для ураження. У мене виникає дуже просте запитання: коли ми чуємо такі заяви, чи не хоче пан Кулеба (Дмитро Кулеба, глава МЗС України - ред.) зробити ноту протесту або ще щось? Я розумію, що добре розповідати, як нас чекають у ЄС, але поки ми до ЄС дійдемо... Був такий фільм "Ворог біля воріт" російський, пам'ятаєте? Так от, у нас тут небезпека, і мені здається, що зараз саме той час, коли наші міжнародні керівники, наш військовий міністр і президент повинні зараз їхати в Європу і підіймати питання і якимось чином готуватися до цієї агресії",- повідомив Таран.

Заява Олександра Лукашенка щодо посилення військової присутності поруч з кордоном України прозвучала під час візиту на полігон в рамках військових навчань "Захід-2021". Він повідомив, що "з півдня йде постійний підігрів" і, на його думку, 1200 кілометрів кордону з Україною необхідно убезпечити за допомогою озброєння.

Як відомо, 9 вересня, президент РФ Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрілися в Москві. Глави держав під час зустрічі узгодили 28 дорожніх карт інтеграції Росії та Білорусі.

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Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко на телеканалі "Україна 24" зазначив, що найбільша військова загроза для України з боку Росії йде не з Білорусі, де проходять навчання "Захід-2021", а з іншого напрямку:

"Для нас загрози залишаються незмінними: 20-та і 8-а армії, які знаходяться практично у Воронежі - 20-та армія знаходиться там зі штабом, це 300 км до Харкова. Там ударна група військ створена і продовжує створюватися. Це ті ж армійські об'єднання, які беруть участь в цих навчаннях. Загроза — це якраз цей напрямок".