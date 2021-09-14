Таємне життя глави МЗС Росії: ЗМІ виявили давню коханку міністра Журналісти з'ясували, ким є жінка, яку часто можна бачити з Лавровим

22:05, Вчора

У Росії опублікували розслідування, яке стосується особистого життя глави російського МЗС Сергія Лаврова і реального матеріального стану. Згідно з доводами опозиційних журналістів, Лавров має коханку, яка є власницею цілого автопарку елітних автомобілів, фешенебельного житлового комплексу в центрі Москви та іншої дорогої нерухомості.

Про це йдеться в сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24".

Журналісти з'ясували, що жінка, яку часто можна помітити поруч з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, є співробітницею МЗС РФ Світланою Поляковою. Розслідувачі опозиційного видання "Важливі історії" стверджують, що Полякова – неофіційна дама серця Лаврова.

У сюжеті згадується, що Лавров разом з Поляковою допомогли відбудувати православний храм, на відкриття якого приїхав сам президент РФ Володимир Путін. На відео можна помітити, як жінка в скромній хусточці тінню слідує за президентом і главою МЗС.

Марія Пєвчих, керівниця відділу розслідувань "Фонду боротьби з корупцією", в соціальних мережах написала, що Світлана Полякова – "вже пару десятків років є коханкою міністра закордонних справ". За її словами, в російському МЗС відносини Лаврова і Полякової давно вже не новина. Жінка разом з Міністром відвідує офіційні заходи, а в телефонних нотатках записана як "Світлана Лаврова". Також наголошується, що пасія глави російського МЗС має значний вплив у Міністерстві.

Також стало відомо, що у сім'ї Полякової є чималі активи в Росії та Британії вартістю в 1 мільярд рублів. У власності чиновниці знаходиться одна з найдорожчих квартир світу в елітному комплексі в центрі Москви. Також Полякова володіє великим будинком в Підмосков'ї та розкішною квартирою в будинку на набережній Сочі.

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При цьому сам міністр Сергій Лавров, згідно з його декларацією, не має навіть свого авто. А ось у Світлани - цілий автопарк. Як виявилося, їй належить "Porsche", два дорогих авто марки" Mercedes", а до 2016 року вона ще володіла"Bentley". Цього року мати Світлани Полякової пенсіонерка Тамара теж придбала "Mercedes", який в салонах коштує 20 мільйонів рублів (близько 275 тисяч американських доларів). За 2020 році сімейних дохід лаврових склав 10 мільйонів рублів (137 тисяч американських доларів). Такий дохід, на думку журналістів-розслідувачів, погано зістикується з розкішним життям міністра і його неофіційної дами серця.

Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що міністр закордонних справ РФ доларовий мільярдер, а президент Володимир Путін, протегує йому в збагаченні.

"Через такі особи проводяться всякого роду махінації та ось у випадку з Лавровим я думаю що його коханка відповідає за якусь частину потоків. Не секрет, що глава російського МЗС — мільярдер, до речі, в "баксах", це не секрет і зрозуміло, що його вищі особи, сам Путін, наділяє багатствами", - заявив Фейгін.

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Варто зазначити, що після публікації російськими журналістами цього розслідування, ні сам Лавров, ні Полякова, ні підтвердили, ні спростували цю інформацію.

До слова, вперше про Полякову розслідувачам розповіло джерело в російському МЗС. Про це написало видання "Медуза". Інсайдер в МЗС повідомив, що завдяки Поляковій в МЗС були проведені деякі кадрові зміни. Повідомляється, що заступником керуючого справами Міністерства став Роман Садулін, який, як і Полякова, був співвласником ресторану "Консул" в будівлі дипломатичної академії МЗС. А вдова покійного брата Полякової Катерина Вадьяєва отримала роботу в ГлавУпДК при МЗС-підпорядкованої Міністерству комерційної організації, яка обслуговує іноземні представництва в Москві.