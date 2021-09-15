У Лукашенка погано зі здоров'ям, можливо, не без допомоги "друзів" – Гордон "Я б радив Лукашенку звернути увагу на охорону, посилити охорону", - зазначив журналіст

11:07, Сьогодні

У самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка погіршилося здоров'я, можливо, не без допомоги російських «друзів».

Про це в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" повідомив журналіст Дмитро Гордон.

«Я дивлюся на Лукашенка, мені здається, що у нього погано зі здоров'ям. І у мене темні думки закрадаються, що це, можливо, і не без впливу його нинішніх «друзів». Тому що те, як вони можуть зіпсувати здоров'я, весь світ знає. Можуть все. Ви що думаєте, Путіну потрібен Лукашенко? Ні. Путіну потрібно поставити когось, хто б не дратував білорусів. Щоб ця людина чітко пливла у фарватері Росії, і щоб не було Лукашенка, який дратує більшість білорусів», - зазначив журналіст.

«Тому дорогою до остаточної реалізації цього плану я б радив Лукашенку звернути увагу на охорону, посилити охорону. Звернути увагу на здоров'я, тому що він явно здає. Це видно неозброєним оком, він важко ходить, у нього нездоровий рум'янець на щоках, що свідчить про високий тиск. Я думаю, що там є ціла низка питань, теоретично і те, про що я сказав», - додав Гордон.

Нагадаємо, в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна 24" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко чинитиме опір виконанню 28 пунктів спільних програм, які узгодили Білорусь і Росія.

Раніше у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон висловив думку, що Росія може напасти на Україну одночасно з трьох напрямків, зокрема і з території Білорусі:

"Існує декілька версій можливих подій. І дуже шановані мною люди говорять про те, що можливий розвиток сценарію таким чином, що Росія нападатиме з трьох напрямків – гомельсько-чернігівського, тобто з Білорусі, і це найкоротший шлях на Київ, з боку окупованого Донбасу, і з боку окупованого Криму. Ось три напрямки, і Росія може напасти одночасно з трьох напрямків, теоретично".