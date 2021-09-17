У Євросоюзі є дисбаланс позицій щодо конфлікту на Донбасі — Мартиненко Євросоюз як суб'єкт у нормандських переговорах не існує — журналіст про посилення критики Росії з боку ЄС

17:08, Сьогодні

Євросоюз прийняв резолюцію щодо стримування російської агресії. Однак Франція і Німеччина налаштовані не так жорстко, як Європарламент.

Про це в програмі "Сьогодні День" в ефірі телеканалу "Україна 24" зазначив генеральний директор інформагентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко.

"Позиція європейських брюссельських структур як правило жорсткіша, ніж позиція Німеччини та Франції. З одного боку, це добре, а з іншого ми бачимо дисбаланс між позиціями окремих країн і по переговорах щодо Донбасу, і по "Північному потоку-2". Єврокомісія може виступати з заявами, але виникає питання, що тоді з позицією Німеччини", - повідомив Мартиненко.

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Як відомо, Франція і Німеччина беруть участь у переговорах у "нормандському форматі", де сторони намагаються знайти рішення щодо врегулювання ситуацію на Донбасі.

"Нормандський формат був створений цими країнами-учасниками. Це просто формат для вирішення конфлікту, який був створений на полях двома країнами, які є найбільш зацікавленими в тому, щоб конфлікт був вирішений. Але (Німеччина і Франція – ред.) в ньому не як представники ЄС. ЄС як суб’єкту на переговорах не існує. Безумовно, це важлива позиція Єврокомісії, Європарламенту, бо вона більш консолідована. Але мене хвилює те, що позиція Німеччини може відрізнятися в деяких питаннях, причому важливих, наприклад, щодо енергетичної безпеки. Як фактор ми цю позицію (прийняття резолюції – ред.) маємо сприймати та враховувати, але розуміти, що вони далеко не все вирішують", - зазначив генеральний директор інформагентства "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, Європейський парламент на пленарній сесії затвердив доповідь щодо відносин ЄС з Росією. Документ був запропонований колишнім прем'єр-міністром Литви Андрюсом Кубілюсом. Самі європарламентарі відзначають цю доповідь як "жорстку" щодо відносин ЄС з Росією.

Документ підтримали 494 депутати, проти виступили 103 парламентарії, ще 72-утрималися. У доповіді пропонується розширити санкції проти РФ, розробити стратегію щодо енергозалежності від Росії, а також бути готовими не визнати вибори в Державну Думу, у зв'язку з тим, що до голосування росіяни хочуть залучити жителів тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму, а також Придністров'я, Північної Осетії та Абхазії.

До слова, вибори в Держдуму РФ можуть стати першими, які не визнають в міжнародному співтоваристві, якщо вони будуть проходити із залученням до виборчого процесу жителів ОРДЛО. Про це в програмі "Сьогодні День" в ефірі на телеканалі "Україна 24" повідомив член комітету Ради з питань безпеки, народний депутат з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

"Будь-які реакції з боку органу державної влади на факти порушення прав громадян України на тимчасово окупованих територіях завжди є дієвими. Тобто потрібно оцінювати ці обставини, оцінювати в комплексі. І треба дивитися, яким чином реагують міжнародні інституції, в тому числі ООН і Європарламент, з приводу тих чи інших подій, які ми зараз з вами обговорюємо. А я хочу нагадати, що в Європейському парламенті буквально сьогодні звучало застереження, що якщо будуть допущені порушення основоположних принципів виборчого права при проведенні виборів до Державної Думи Російської Федерації, то необхідно буде ставити питання про нелегітимність цієї Держдуми", — повідомив Веніславський.