"Можлива нова світова війна": журналіст про оборонний союз Австралії, Британії та США Новий альянс може зіштовхнутися з Китаєм в найближчі роки, вважає Іван Яковина

14:05, Сьогодні

Створення оборонного союзу Австралії, Великої Британії та США AUKUS може призвести до третьої світової війни, оскільки Китай розцінив дії Заходу як пряму загрозу для себе.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина.

"Про появу союзу лідери країн-учасниць Джо Байден, Борис Джонсон і Скотт Моррісон оголосили в четвер по відеозв'язку. Те, що сталося, можна назвати появою на світ глобального всесвітнього англо-саксонського військового альянсу. Думаю, він буде чимось на зразок НАТО, тільки ще тіснішим. Фактично ці три країни оголосили, що єдиним фронтом протистоятимуть загрозам з боку диктаторських і авторитарних режимів, які швидко набирають силу в XXI столітті", - зазначив він.

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Журналіст нагадав, що першим кроком нового альянсу стало посилення австралійського, найслабшого з трьох, військового морського флоту:

"Австралійський підводний флот буде побудований в Аделаїді, й очікується, що він стане не слабкішим за китайський. І це найголовніше - хоча ніхто з промовців жодного разу не згадав у своїх промовах Китай, всі у світі зрозуміли, проти кого вони збираються дружити. Це зрозуміли й самі китайці, оголосивши, що англосакси збираються повернути світ до часів холодної війни, зробивши з Китаю нову "імперію зла" замість СРСР. На думку Пекіна, передача Австралії технологій для створення атомного підводного флоту - це "надзвичайно безвідповідальне рішення", хоча самі китайці отримали такі технології від Радянського Союзу. Раніше Австралія не сприймалася як потужна військова держава. В англомовній китайській пресі пишуть, що Австралія сама себе зробила ворогом Китаю, для австралійців це може погано скінчитися, оскільки Китай головний торговий партнер цієї країни".

Яковина процитував одну з китайських газет, де написали, що "таким чином, саме австралійські солдати й моряки стануть першими, хто загине в боях за Південнокитайське море".

"Тут треба пам'ятати, що Пекін в односторонньому порядку оголосив Південнокитайське море повністю своїм, фактично анексувавши його. Це гігантська акваторія площею близько 120 Кримських півостровів. Ніхто у світі не визнав анексію, а американські, британські та австралійські судна постійно проходять через це море, підкреслюючи, що ця акваторія не належить Китаю. Багато американських військових та політиків відкрито говорять, що Південнокитайське море в найближчі 5-6 років стане місцем зіткнення нового альянсу з Китаєм, простіше кажучи, саме там, можливо, почнеться нова світова війна. Із заявами на підтримку союзу вже виступили Японія і Тайвань, Індія буде задоволена посиленням співпраці. З іншого боку, Росія, Пакистан та інші відсталі диктатури в цьому питанні, напевно, виступлять на боці Китаю. У світі вибудовуються дві нові коаліції, які, напевно, зчепляться одна з одною", - вважає журналіст.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон 15 вересня оголосили про створення оборонного союзу AUKUS.

"Сьогодні ми робимо ще один історичний крок до поглиблення і формалізації співпраці між усіма трьома нашими країнами, тому що всі ми визнаємо необхідність забезпечення миру і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні в довгостроковій перспективі", - заявив президент США, якого цитує пресслужба Білого дому.

Одним з пріоритетних завдань альянсу названо придбання Австралією атомних підводних човнів зі звичайним озброєнням для свого військово-морського флоту.