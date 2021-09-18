У Росії розповіли про порушення на виборах до Держдуми: бюджетників "зганяли кийками" Ольга Курносова заявила про використання адмінресурсу та масові вкидання

14:45, Сьогодні

У Росії на виборах до Держдуми влада активно використовує адмінресурс, зганяючи на голосування бюджетників, студентів, військових і правоохоронців.

Про це заявила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

"Спостерігачі є, хай не на всіх дільницях, опозиційні партії все-таки до Держдуми балотуються - тому, звичайно, боротьба є. Саме тому такі безпрецедентні вкидання, деякі навіть вдалося зафіксувати вчора. Абсолютно безпрецедентне голосування бюджетників, яких просто гнали кийками. Вчора з 8-ї приблизно до 10-11-ї стояли черги на всіх дільницях, особливо на тих, куди приписані співробітники правоохоронних органів, військові, МНС-ники, студенти, яких теж гнали, прямо там відмічали. Партія влади намагається максимально мобілізувати свій електорат. Подивимося, чим відповість опозиція", - зазначила аналітикиня.

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Курносова додала, що російська влада організувала "голосування" жителів ОРДЛО, оскільки її рейтинг сьогодні низький.

Нагадаємо, вибори до Держдуми Росії мають відбутися в період 17-19 вересня з завершенням в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.

Як повідомляє "РБК-Україна", в період з 17 по 19 вересня окупанти запустять електрички для оперативного підвезення жителів ОРДЛО на станцію "Успенська". Там вони пересідатимуть в автобуси й слідуватимуть у Матвєєво-Курганський район РФ (Ростовська область).

Російський політтехнолог Ігор Князєв в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав такі дії елементом гібридної війни й пояснив, що мета російської влади - отримати більше голосів.