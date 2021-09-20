Виборів у Росії немає — політтехнолог про попередні результати Сергій Гайдай пояснив друге місце комуністів

10:59, Сьогодні

Партія влади "Єдина Росія" перемагає на виборах до Держдуми в цій країні після обробки 75% протоколів — вони набирають майже 50%, на другому місці - комуністи з майже 20%, і замикає трійку Ліберально-демократична партія Володимира Жириновського.

Ці результати прокоментував у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Сергій Гайдай.

"Це говорить про те, що справжніх виборів у Росії немає, і тому малюють той результат, який здавався б реальним. Комуністи дійсно мають популярність, тому вони й посіли (друге місце — ред.). Вони контрольовані, небезпеки не представляють, тому і бачимо... Там цікаве третє місце — Жириновський. Він такий же. Ось вам спектр звинувачення світової громадськості, що у вас немає опозиції, знімається, хоча ми розуміємо, що це за опозиція", — сказав він.

Читайте також: "Путін багато мухлюватиме": журналіст про вибори до Держдуми Росії

Нагадаємо, в Росії 17-19 вересня відбулися вибори до парламенту. Також на виборах голосували приблизно 150 тисяч жителів непідконтрольної частини українського Донбасу. Це найбільша кількість волевиявлень серед голосувань за кордоном, повідомили в федеральній Раді з прав людини. За словами її представника, Кирила Вишинського, станом на вечір неділі для виборців з Донбасу організували 1400 рейсів на дільниці в Росії.