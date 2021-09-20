Байден під загрозою імпічменту - ексрадник Путіна про ситуацію в США За словами Андрія Ілларіонова, Вашингтон "починає бути схожим на гарячу точку"

23:05, Вчора

Президент США Джо Байден опинився під загрозою імпічменту. Через геополітичну невдачу, пов'язану з виведенням американських військ з Афганістану, Байдена критикують не тільки опоненти, але й союзники.

Про це розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" ексрадник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

Коментуючи можливість дострокового відходу Байдена з поста, Ілларіонов заявив:

"У засобах масової інформації США останні три місяці енергійно обговорюється питання імпічменту пану Байдену. Після залишення Кабула і залишення військової техніки на 85 млрд доларів на території Афганістану ці заклики стали лунати не лише з боку республіканців, а й демократів. Газета The Washington Post, що традиційно сприймається як рупор Демократичної партії, регулярно публікує відповідні статті. CNN публікує відповідні статті - теж засіб масової інформації, що асоціюється з Демократичною партією".

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За словами експерта, те, що відбувається з нинішньою адміністрацією, "безпрецедентно в історії США".

"Там може статися все. Зараз Вашингтон починає бути схожим на гарячу точку, з якої ніхто ніколи не порівнював США", - додав він.

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Нагадаємо, влітку війська НАТО та США розпочали останню фазу виведення військ з Афганістану, після чого в країні посилився наступ талібів. Рух "Талібан" 13 серпня захопив Герат і Кандагар – два найбільші афганські міста після столиці Кабула. 14 серпня армія талібів захопила центри ще чотирьох афганських провінцій. Після цього був взятий під контроль Кабул.

Після захоплення талібами столиці Афганістану Кабула, колишній президент США Дональд Трамп закликав свого наступника Джо Байдена до відставки. "Байдену настав час з ганьбою піти через те, що він допустив в Афганістані", - цитує слова Трампа DW.

Трамп вже неодноразово критикував плани Байдена щодо виведення військ США з Афганістану, стверджуючи, що він здійснив би виведення військ "зовсім інакше і набагато успішніше".

При адміністрації Трампа США в 2018 році почали прямі переговори з талібами в столиці Катару Досі. У лютому 2020 року сторони уклали угоду про терміни виведення американських військ з Афганістану. Виведення військ неодноразово відкладалося і почалося лише при Джо Байдені в травні поточного року.