"Держдума - набрід хворих і жебраків": Гордон підбив підсумки виборів у Росії

Журналіст також оцінив "нові обличчя" в Держдумі РФ

Павло
Заяц

За підсумками виборів до Держдуми Росії президент РФ Володимир Путін зберіг контроль над нею. Всі п'ять політсил, які пройшли до російського парламенту, повністю підпорядковуються Кремлю.

Про це заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Ви сказали, що партія Путіна "Єдина Росія" набрала 50% голосів. Ні, Путін набрав 100% голосів. Це були абсолютно контрольовані вибори. Там була розіграна шахова партія, нехитра, до речі, без закарлючок. Пройшли п'ять сил - яка різниця? Це все одна сила. Це абсолютний контроль над Держдумою Росії й це вже не цікаво, якщо чесно. Це навіть не хочеться аналізувати, тут немає інтриги. Інтрига хіба що знаєте в чому? Навальний закликав у рамках "Розумного голосування" в піку "Єдиній Росії" голосувати за комуністів. А яка різниця - комуністи теж злодії та негідники, як і "Єдина Росія", - заявив журналіст.

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Коментуючи "нові обличчя" в Держдумі РФ, Гордон зазначив:

"Варто звернути увагу на Прилєпіна, який прийшов у велику політику - войовничого антиукраїнця, людину, яка воювала на Донбасі, дуже талановитого письменника, але ворога України. Ці люди - такі, як Прилєпін, як Гіркін - можуть скоро обійняти головні позиції в російському суспільстві. Це такі войовничі русофіли. Україну дуже не люблять".

Також він прокоментував успіх на російських виборах переселенця з України, телеведучого Анатолія Вассермана:

"Дуже талановита людина, чистий негідник, який таке говорить про Україну, що просто згортаються вуха. Недобре з таким розумним прізвищем Вассерман казати таку єресь, яку він несе стосовно моєї країни... Тому знову Держдума - набрід хворих і жебраків, умовно кажучи, люди, які ревно підтримуватимуть Путіна, і робитимуть усе, що він скаже".

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Нагадаємо, вибори до Держдуми Росії відбулися у період 17-19 вересня з завершенням у єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.

Згідно з попередніми даними російського Центрвиборчкому, за підсумками виборів "Єдина Росія" отримує 324 депутатських мандати з 450, КПРФ - 57, "Справедлива Росія" - 27, ЛДПР - 21, "Нові люди" - 13. У минулому скликанні в "Єдиної Росії" було більше мандатів - 343.

Російський політичний аналітик Ольга Курносова в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що в РФ на виборах до Держдуми влада активно використовувала адмінресурс, зганяючи на голосування бюджетників, студентів, військових і правоохоронців.

"Абсолютно безпрецедентне голосування бюджетників, яких просто гнали кийками... Стояли черги на всіх дільницях, особливо на тих, до яких приписані співробітники правоохоронних органів, військові, МНС-ники, студенти, яких теж гнали, прямо там відмічали. Партія влади намагається максимально мобілізувати свій електорат", - зазначила аналітикиня.

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