"Держдума - набрід хворих і жебраків": Гордон підбив підсумки виборів у Росії Журналіст також оцінив "нові обличчя" в Держдумі РФ

23:09, Вчора

За підсумками виборів до Держдуми Росії президент РФ Володимир Путін зберіг контроль над нею. Всі п'ять політсил, які пройшли до російського парламенту, повністю підпорядковуються Кремлю.

Про це заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Ви сказали, що партія Путіна "Єдина Росія" набрала 50% голосів. Ні, Путін набрав 100% голосів. Це були абсолютно контрольовані вибори. Там була розіграна шахова партія, нехитра, до речі, без закарлючок. Пройшли п'ять сил - яка різниця? Це все одна сила. Це абсолютний контроль над Держдумою Росії й це вже не цікаво, якщо чесно. Це навіть не хочеться аналізувати, тут немає інтриги. Інтрига хіба що знаєте в чому? Навальний закликав у рамках "Розумного голосування" в піку "Єдиній Росії" голосувати за комуністів. А яка різниця - комуністи теж злодії та негідники, як і "Єдина Росія", - заявив журналіст.

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Коментуючи "нові обличчя" в Держдумі РФ, Гордон зазначив:

"Варто звернути увагу на Прилєпіна, який прийшов у велику політику - войовничого антиукраїнця, людину, яка воювала на Донбасі, дуже талановитого письменника, але ворога України. Ці люди - такі, як Прилєпін, як Гіркін - можуть скоро обійняти головні позиції в російському суспільстві. Це такі войовничі русофіли. Україну дуже не люблять".

Також він прокоментував успіх на російських виборах переселенця з України, телеведучого Анатолія Вассермана:

"Дуже талановита людина, чистий негідник, який таке говорить про Україну, що просто згортаються вуха. Недобре з таким розумним прізвищем Вассерман казати таку єресь, яку він несе стосовно моєї країни... Тому знову Держдума - набрід хворих і жебраків, умовно кажучи, люди, які ревно підтримуватимуть Путіна, і робитимуть усе, що він скаже".

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Нагадаємо, вибори до Держдуми Росії відбулися у період 17-19 вересня з завершенням у єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.

Згідно з попередніми даними російського Центрвиборчкому, за підсумками виборів "Єдина Росія" отримує 324 депутатських мандати з 450, КПРФ - 57, "Справедлива Росія" - 27, ЛДПР - 21, "Нові люди" - 13. У минулому скликанні в "Єдиної Росії" було більше мандатів - 343.

Російський політичний аналітик Ольга Курносова в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що в РФ на виборах до Держдуми влада активно використовувала адмінресурс, зганяючи на голосування бюджетників, студентів, військових і правоохоронців.

"Абсолютно безпрецедентне голосування бюджетників, яких просто гнали кийками... Стояли черги на всіх дільницях, особливо на тих, до яких приписані співробітники правоохоронних органів, військові, МНС-ники, студенти, яких теж гнали, прямо там відмічали. Партія влади намагається максимально мобілізувати свій електорат", - зазначила аналітикиня.