Спецефір "Після Меркель": канал "Україна 24" стежитиме за виборами в Німеччині Наші журналісти працюватимуть разом з кореспондентами Deutsche Welle

13:35, Сьогодні

26 вересня «Україна 24» проведе спецефір «Після Меркель», присвячений події, яка змінить європейську історію: парламентським виборам у Німеччині. Інформаційна команда детально слідкуватиме за розвитком голосування та дізнається, хто стане наступником найвпливовішого політика Європи — Ангели Меркель.

Вперше з 2005 року в Німеччині выдбудуться парламентські вибори без Ангели Меркель, першої жінки-канцлера в Європі. Глядачі найпопулярнішого новинного телеканалу дізнаються результат політичних перегонів відразу після закриття виборчих округів.

Спецефір о 19.00 розпочнуть Олег Білецький з Оленою Чабак, які стежитимуть за подією міжнародного значення в ефірі каналу «Україна 24». Разом з відомими експертами та політичними оглядачами ведучі розкажуть, чому ці вибори стратегічно важливі для нашої країни.

Щоб передати максимально точну інформацію та ексклюзиви з місця подій, наші журналісти працюватимуть разом з кореспондентами Deutsche Welle — одним з найбільш авторитетних європейських медіа.

О 21.00 спецмарафон продовжить Тигран Мартиросян в авторській програмі «Україна з Тиграном Мартиросяном».

Чому для України ці вибори також мають велике значення? О 22.00 Євгеній Кисельов у програмі «Реальна політика» спробує відповісти на питання та розповість про підсумок виборів найбільшого і найпотужнішого члена ЄС.

«Вибори у Німеччині цієї неділі — не менш важлива подія, ніж вибори у США минулого року. Вирішується питання, які політичні сили сформують новий Федеральний уряд Німеччини, на чолі якого стане хтось із лідерів партій. І результат цієї боротьби, як і персону нового канцлера, сьогодні ніхто з абсолютною упевненістю передбачити не може. Тому драматичний сюжет цих виборів не менш цікавий, ніж історія з недавнім протистоянням Байдена й Трампа. І йдеться про вибори, результат яких визначить на найближчі роки долю найбільшої країни Європи, від зовнішньої і внутрішньої політики якої багато в чому залежить доля України», — коментує Євгеній Кисельов.

Не пропустіть 26 вересня спецефір «Після Меркель» на загальнонаціональному каналі «Україна 24».