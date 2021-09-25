Меркель піде не скоро - міжнародник дав прогноз щодо виборів у Німеччині Ці вибори непередбачувані для світу і самої Німеччини, вважає Ярослав Лепеха

19:18, Сьогодні

У Німеччині після виборів до Бундестагу очікується складне і тривале формування нової коаліції, в результаті Ангела Меркель ще досить довго залишатиметься на посаді канцлера.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів експерт-міжнародник Ярослав Лепеха.

"Ці вибори непередбачувані для нас, світу і самої Німеччини. 80% німців не знають, хто буде канцлером, ми бачимо турбулентність серед симпатій виборців. Навесні і влітку лідерами передвиборчих перегонів були зелені, потім підтяглися консерватори, Олаф Шольц на початку вересня лідирував. І на сьогодні, за даними агентства Allensbach, ми бачимо, що розрив між соціал-демократами і консервативним блоком становить 2-3%, а це фактично статистична похибка", - зазначив міжнародник.

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Експерт зазначив, що не потрібно поспішати відправляти консерваторів у відставку, "бо ми ще не знаємо, як проголосує відсоток людей, які ще не визначилися".

"Також у Німеччині є важливий фактор - мандат на переуступлення, він переходить партії, яка отримала більше одномандатних депутатів, ніж їй потрібно отримати за списком. Думаю, це буде найскладніше формування коаліції за останні 16 років, і таким чином Меркель ще досить довго виконуватиме обов'язки канцлера", - заявив він.

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Нагадаємо, ексглава МЗС Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що Ангела Меркель після своєї відставки зможе бути корисною Україні.

"Після перезавантаження Німеччини Меркель нам буде ще потрібна для розмов з Путіним, дуже і дуже. Це, якщо хочете, мій прогноз", - сказав він.

Своєю чергою, політичний оглядач Костянтин Матвієнко вважає, що Меркель не стане посередником між Україною і Росією.

"З огляду на результати візиту пані Меркель до Москви, пані Меркель абсолютно не може бути нам корисною навіть на посаді канцлера. Я вже не кажу про те, що коли вона стане пенсіонером, пані Меркель тим більше не буде нам корисною", - сказав експерт.