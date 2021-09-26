Росіяни чекатимуть приводу для початку повстання проти Путіна — журналіст Іван Яковина розповів про наслідки фальсифікацій на виборах до Держдуми

15:44, Сьогодні

Москва на порозі повстання через крадіжку голосів на виборах до Держдуми - про це заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст Іван Яковина.

"Хочу розповісти, до чого призведе голосування, виборами це не назвеш, до Держдуми Росії. У ці вибори сильно вклався міський середній клас. Він зробив все можливе, щоб перемогти завдяки "розумному голосуванню" Навального, але Володимир Путін перемогу у людей вкрав прямо у них на очах. Лягали вони спати з перемогою опозиції в Москві, а коли прокинулися - влада намалювала перемогу "Єдиної Росії". У лібералів відібрали не просто вибори, а й ілюзію того, що Росія хоча б частково є нормальною країною, де є можливість поміняти владу без застосування насильства. Людей це дуже дратує, їх дійсно пограбували серед білого дня, і повернути своє без повстання у них не вийде, не залишилося мирних методів. Усвідомлення цього факту викликає складну гаму емоцій у московського міського середнього класу", — сказав він.

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Яковина порівняв ситуацію в російській столиці з ситуацією в Україні перед другим Майданом.

"І тут є привід для обережного оптимізму. Пройшовши через точку абсолютного болю і відчаю, московський міський середній клас психологічно починає себе відривати від режиму Путіна. Ця обставина створює в Москві дивну політичну реальність, вона стає схожа на ту, яка склалася в Києві за 1-2 роки до другого Майдану. Відкритий грабіж голосів позбавив Путіна легітимності, як колись відкритий грабіж економічних ресурсів позбавив легітимності Віктора Януковича. Люди збиратимуть свою ненависть і чекатимуть приводу для початку повстання проти Путіна. Можливо, щось цікаве почнеться до президентських виборів 2024 року, які, очевидно, теж будуть повністю сфальсифіковані. Можливо, це почнеться і раніше, тому що Путін і сам ненавидить московських лібералів і провокуватиме їх на щось недобре", — сказав він.

Нагадаємо, в Росії 17-19 вересня відбулися вибори до парламенту. Партія влади "Єдина Росія" перемогла на виборах до Держдуми. Вони набрали 49,82% голосів, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%.

Колишній радник президента Росії Володимира Путіна з економіки Андрій Ілларіонов вважає, що невизнання виборів до Держдуми РФ може відбитися і на виборах президента РФ у 2024 році. Ілларіонов також вважає, що доля путінської Росії може стати схожою на долю Афганістану, де владу захопив радикальний рух "Талібан". Експерт зазначив, що Афганістан може отримувати гуманітарну допомогу від інших країн, однак влада талібів на сьогодні у світі жодною країною не визнана.