Треба продовжувати зусилля щодо зупинки "Північного потоку-2" — Фейгін Російський юрист розповів, як може скластися ситуація в німецькому уряді

19:06, Сьогодні

Не можна припиняти зусилля щодо зупинки роботи російського газопроводу "Північний потік-2", заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політичний і громадський діяч, юрист Марк Фейгін.

"Соціологія та останні роки показують, що це завжди коаліція одних і тих же партій в різному співвідношенні. Навіть якщо уявити, що зелені увійдуть в цю коаліцію, то у них не буде контрольного пакета для того, щоб зупинити "Північний потік", хоча участь зелених може якимось чином змінити цю стратегію, позицію того ж Арміна Лашета і частково Шольца. Шольц взагалі займає стриману позицію, але треба не забувати, які міцні зв'язки між Москвою і німецькими соціал-демократами існують довгі роки, ще з радянських років", — сказав він.

Читайте також: Вибори в Німеччині: експертка розповіла, хто буде впливати на питання "Північного потоку-2"

За словами Фейгіна, Росія доклала руку до зниження рейтингу Партії зелених в Німеччині.

"Уявити собі перемогу зелених так, щоб вони могли повністю сформувати уряд, неможливо, але це не повинно зупиняти зусилля з боку зацікавлених країн, щоб впливати на це питання, тому що все-таки враховувати позицію партнерів будуть, не все так однозначно складається. Інша справа, що Москва, я вам можу точно сказати, прямо працювала проти Анналени Бербок, зниження рейтингу Партії зелених — заслуга Москви і її проксі в Німеччині", — сказав він.

Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу відбудуться 26 вересня. Після цього канцлерка країни Ангела Меркель піде у відставку.

Раніше журналіст Іван Яковина заявив, що від результатів виборів у Німеччині залежить, що відбуватиметься з Україною і Росією.

"Якщо новий канцлер, не дай Боже, буде проросійським, то Україну чекають великі проблеми та неприємності. Якщо він буде проєвропейського, проамериканського спрямування, то проблеми будуть вже у Путіна. Це було б значно краще для нас", — сказав він.