Російський політолог: У Німеччині закінчується епоха путіноманії Дмитро Орєшкін розповів, чиєї перемоги на виборах у Німеччині хоче Росія

20:06, Сьогодні

Чиєї перемоги на виборах у Німеччині хоче Росія, розповів у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Дмитро Орєшкін.

"Навряд чи продовжаться відносини Путіна і Меркель. Звичайно, російсько-європейські відносини сильно залежатимуть від головної держави, а це, як не крути, Німеччина. Думаю, що в Кремлі були б найбільше раді перемозі "Альтернативи для Німеччини", це найбільш пропутінська партія, відверто пропутінська. І найменше були б раді перемозі зелених, тому що це очевидна загроза для "Північного потоку-2", та й взагалі для Росії як основного джерела вуглеводнів для Європи. Що стосується більших і впливовіших партій, то буде вирішуватися проблема між соціал-демократами та правоцентристами, партією Меркель", — сказав він.

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На думку політолога, Володимира Путіна чекають неприємні сюрпризи.

"У будь-якому разі Росія не змогла ніяким чином серйозно вплинути на електоральну процедуру. Німці збудували систему захисту, не вдалося розіграти американський сценарій, якось збільшити внутрішню напруженість. Прокремлівська політична ланка німецької політики буде ослаблена. Водночас немає підстав очікувати, що Німеччина займе жорсткішу позицію стосовно Росії, якщо раптом істотно не посилять своє представництво зелені. А що соціал-демократи, що християнські демократи навряд чи готові до серйозного посилення відносин з Росією. Росія в цій ситуації сприймається як пасивна ланка, вона буде змушена прийняти те, що відбулося. Для Путіна Німеччина в пропагандистському просторі є все менш значущою, ми йдемо своїм шляхом, який веде нас до Китаю і Північної Кореї, мало що там в Німеччині відбувається. Мені здається, що німецькі вибори принесуть неприємні сюрпризи для Путіна. Там закінчується епоха путіноманії", — сказав він.

Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу пройшли 26 вересня. Після цього канцлерка країни Ангела Меркель піде у відставку.

Раніше російський політичний і громадський діяч, юрист Марк Фейгін розповів, яким буде німецький уряд після виборів. "Уявити собі перемогу зелених так, щоб вони могли повністю сформувати уряд, неможливо. Але це не повинно зупиняти зусилля з боку зацікавлених країн, щоб впливати на питання ("Північного потоку-2"- ред.), тому що все-таки враховувати позицію партнерів будуть, не все так однозначно складається", — сказав він.