Меркель діяла унікальним способом - дипломат Андрій Веселовський сумнівається, що нові німецькі політики зможуть діяти як нинішня канцлерка

20:34, Сьогодні

Вплив Ангели Меркель ще довго відчуватиметься після її відходу з поста канцлера Німеччини. Про це в спеціальному ефірі на телеканалі "Україна 24" розповів український дипломат Андрій Веселовський.

"Думаю, що все те, що заклала Меркель, ще не один місяць, а може, і не один рік визначатиме ситуацію в Європейському Союзі в цілому. Вона діяла унікальним способом: і як газ, і як гальмо, і як бампер одночасно. Коли потрібно було щось підштовхнути в Євросоюзі, Німеччина була першою. Згадаймо ситуацію з Грецією, яка була в дефолті, і фактично Німеччина змусила розплатитися з нею, — вона діяла як бампер. Коли потрібно було терміново приймати рішення з приводу мігрантів — вона натискала на газ. Це унікальна здатність політика — бути одночасно прискорювачем і гальмом. Не схоже, що нинішні німецькі політики зможуть використовувати ці інструменти", — сказав він.

Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу пройшли 26 вересня. Після цього канцлерка країни Ангела Меркель піде у відставку.

Російський політолог Дмитро Орєшкін розповів, як після німецьких виборів зміняться відносини країни з Росією. "Прокремлівська політична ланка німецької політики буде ослаблена... Росія в даній ситуації виглядає як пасивна ланка, вона буде змушена прийняти те, що відбулося. Для Путіна Німеччина в пропагандистському просторі стає все менш значущою, ми йдемо своїм шляхом, який веде нас до Китаю і Північної Кореї, мало що там у Німеччині відбувається. Мені здається, що німецькі вибори принесуть неприємні сюрпризи для Путіна. Там закінчується епоха путіноманії",— сказав він.