У Німеччині теж бардак — Клімкін про вибори в Бундестаг Ексглава МЗС вважає, що Меркель ще може деякий час побути канцлером Німеччини

22:48, Сьогодні

Якими можуть бути варіанти коаліції в Німеччині після виборів в парламент, розповів у програмі "Реальна Політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"У Німеччині теж бардак, в Берліні на деяких ділянках бюлетенів не вистачило, не встигли підвезти, чогось не порахували. Це не спроба фальсифікації, а просто бардак. Що стосується майбутньої коаліції, я за станом на сьогодні ставлю на так званий світлофор, це означає соціал-демократи, у яких традиційно партійний червоний колір, зелені та вільні демократи, які мають жовтий колір. Як мінімум зараз ключові політики цих партій готові почати розмовляти. Стосовно лівих я радий, вони набирають 5%, тому до побачення, ліві в коаліції навіть арифметично вже не будуть. Російські вуха там стирчать майже з кожного", — сказав він.

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Клімкін назвав ще два варіанти розстановки сил.

"Другий варіант коаліції, який теоретично може бути, це християнські демократи, зелені та вільні демократи. Це в Німеччині називається "Ямайка", за кольорами ямайського прапора. І теоретично я не виключаю так звану велику коаліцію, коли переговори заваляться, буде повний провал, як у нас кажуть, зрада, і тоді вони зберуться і скажуть: ну, рятуємо країну, щоб не проводити ще одні вибори. Я не очікую, що це буде досить швидко, тому Ангелу Меркель ми ще будемо бачити на посаді канцлера", — сказав він.

Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу відбулися 26 вересня. Після виборів канцлерка країни Ангела Меркель піде у відставку.

Російський політолог Дмитро Орєшкін розповів, як після німецьких виборів зміняться відносини країни з Росією. "Прокремлівська політична ланка німецької політики буде ослаблена... Росія в даній ситуації виглядає як пасивна ланка, вона буде змушена прийняти те, що відбулося. Для Путіна Німеччина в пропагандистському просторі стає все менш значущою, ми йдемо своїм шляхом, який веде нас до Китаю і Північної Кореї, мало що там у Німеччині відбувається. Мені здається, що німецькі вибори принесуть неприємні сюрпризи для Путіна. Там закінчується епоха путіноманії",— сказав він.