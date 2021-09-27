Вибори в Німеччині не змінять політику Берліна щодо України — політолог У Німеччині може утворитися трипартійна коаліція — російський політолог про вибори у ФРН

10:48, Сьогодні

У Німеччині на сьогодні є шість варіантів коаліції, і зараз, на думку експерта, з упевненістю можна сказати, що перші два місця в Бундестаг займуть соціал-демократи та християнські демократи. Чи змінитися німецька політика після формування нових федеральних зборів ФРН щодо України, повідомив у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Юрій Пивоваров.

"У принципі шість варіантів коаліції. Який буде варіант, важко сказати. Зрозуміло тільки одне, що соціал-демократи та християнські демократи займуть перше і друге місця. Але навіть якщо вони складуться разом і утворять велику коаліцію, їм все одно не вистачить голосів, когось третього доведеться запрошувати. Тоді виникне дивовижна нова ситуація для Німеччини, коли не двопартійна коаліція, а трипартійна. Самі німці кажуть, що приблизно до кінця тижня стане зрозуміло, хто, за кого і скільки",- повідомив експерт.

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Юрій Пивоваров зазначив, що зовнішня політика щодо України змінитися не повинна.

"Це пов'язано з тим, що приблизно 60% виборців голосували поштою, поки все це дійде до комісій, поки порахують, мине час. Також німецькі експерти кажуть, що перше засідання нового бундестагу, де обиратиметься канцлер, відбудеться приблизно 26 жовтня, через місяць. Не думаю, що сильно зміниться німецька політика стосовно України та Східної Європи. Вони частину суверенітету передали наднаціональним організаціям, і в цьому сенсі, в хорошому, вони змушені працювати в рамках єдиної лінії", — повідомив політолог.

Що стосується взаємин ФРН і РФ, то, на думку російського політичного аналітика, головреда видання After Emipre Ольги Курносової, в цьому випадку також залежатиме від коаліції після виборів до парламенту.

"Багато в чому все залежатиме від того, яка буде коаліція. Вибори відбулися, зрозуміло, що жодна з партій не набирає 50%, відповідно, канцлера висуватиме партійна коаліція. Що це буде за коаліція, яка з партій висуватиме канцлера — від цього багато що залежить. Якщо це будуть ті, хто стоять в опозиції фрау Меркель, то цілком можливо, що і відносини між Росією та Німеччиною зміняться", — сказала вона.

Нагадаємо чергові парламентські вибори пройшли 26 вересня 2021 року з 08:00 до 18:00 години за місцевим часом. Їх результати опублікували в ніч на 27 вересня 2021 року. Як відомо, після виборів канцлер країни Ангела Меркель піде у відставку.

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель не працюватиме на Росію. Колишній глава українського МЗС повідомив, що Меркель не була прихильником російського газопроводу "Північний потік-2".

"Меркель не є фанатом "Північного потоку-2". У неї багато планів, є багато спекуляцій, але вона точно не стане працювати на російські компанії. У цьому я абсолютно впевнений. І плюс для неї це дуже емоційна історія, вона дійсно вклалася в те, щоб допомагати нам в українсько-російській війні, і зрозуміла, що Путін їй брехав, причому брехав в очі про присутність російських військ, брехав про Крим. Крім того, відомо, що Меркель для себе не концентрує увагу на грошах, вона створила собі репутацію, і я вважаю, що ця репутація — те, що у неї є", — сказав він.