У Німеччині розкупили плюшеву Меркель Канцлеру Німеччини пообіцяли подарувати іграшку на спеціальній церемонії

12:27, Сьогодні

У Німеччині продали всю партію плюшевих ведмедиків, які нагадують Ангелу Меркель. Іграшку виготовили з нагоди завершення 16-річної каденції канцлерки, повідомляється у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Ведмедиків усього 500. Сама Ангела Меркель отримає свого на церемонії згодом, сказав власник компанії-розробниці. Висота ведмедика – 38 см, на нижній частині лапи вишито число 16. Воно нагадує про те, скільки часу "залізна фрау" провела на посаді.

Читайте також: Меркель зрозуміла, що Путін їй бреше — Клімкін

Плюшевий ведмедик має біляву перуку, бісерне намисто в кольорах німецького прапора, а лапи тримає фірмово, як це робить Меркель. Вартість ведмедика – 189 євро.

Нагадаємо чергові парламентські вибори пройшли 26 вересня 2021 року з 08:00 до 18:00 години за місцевим часом. Їх результати опублікували в ніч на 27 вересня. Як відомо, після виборів канцлер країни Ангела Меркель піде у відставку.

Раніше ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, які варіанти коаліції можуть скластися у Бундестазі після виборів. Він зазначив, що Меркель може залишитися канцлером на деякий час, поки будь-яка коаліція не буде сформована.