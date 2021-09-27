"Зміна поколінь у Німеччині": експерт назвав головні підсумки виборів до Бундестагу Олександр Мусієнко оцінив можливі коаліції в німецькому парламенті

16:02, Сьогодні

Вибори до Бундестагу показали зміну поколінь у Німеччині, соратники Ангели Меркель з блоку ХДС/ХСС втрачають позиції.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Ви бачите, що зараз відбувається – йде зміна покоління, це помітно за голосуванням. Якщо ми подивимось на "зелених", які плюсують і плюсують, яких ще 20 років тому особливо не було видно на політичному небосхилі, вони тільки з'являлися. Ми подивимось, що нові демократи Лінднера (Вільна демократична партія – ред.) теж поступово зростають. Класичні партії – чи то соціал-демократи, чи ХДС/ХСС, починають втрачати. Тобто йде зміна", - пояснив експерт.

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Іще одна цікава особливість, за словами Мусієнка, в тому, що "йде розмиття фактично ідеології".

"На прикладі Німеччини ми можемо побачити, що в тих же християнських демократів є окреме консервативне крило, але воно не має, на превеликий жаль, більшості в них у партії. Ті ж соціал-демократи, які обіцяють знизити податки для населення, яке працює, фактично виконують правоконсервативний порядок денний. Це створює можливості для об'єднання будь-якої коаліції, крім "Альтернативи для Німеччини", бо це виключено для будь-якої партії, з ними не формують коаліції. А так питання відкрите", - розповів він.

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На парламентських виборах у ФРН перемогу з невеликою перевагою здобула Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). Вона набрала 25,7% голосів, повідомляє DW з посиланням на офіційні попередні результати голосування.

Найближчий суперник СДПН - блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) - заручився підтримкою 24,1% виборців. Партія "Союз-90/Зелені" отримала 14,8% голосів, Вільна демократична партія (ВДП) - 11,5%, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,3%.

Раніше ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", які варіанти коаліції можуть скластися у Бундестазі після виборів. Він зазначив, що Меркель може залишитися канцлером на деякий час, поки будь-яка коаліція не буде сформована.