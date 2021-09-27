"Путін вставив ножа у спину Меркель": Ляшко про підсумки виборів у Німеччині Меркель вирішила, що вона може "домовитися з дияволом", зазначив український політик

22:56, Вчора

У Німеччини правлячий блок ХДС/ХСС зазнав невдачі на виборах, оскільки канцлер Ангела Меркель вирішила домовитися з президентом Росії Володимиром Путіним щодо запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Є багато причин, чому партія Меркель програла на виборах. Але я впевнений, що одна з причин – угода з Путіним. Меркель вирішила, що вона може домовитися з дияволом. Вони домовились про "Північний потік-2". І їм це бумерангом повернулося", - пояснив лідер Радикальної партії.

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Ляшко вважає, що Росія напряму втручалася в німецькі вибори і використовувала газ як зброю.

"Коли нам в Україну Росія "парить" безплатний газ, електрику… Німеччина вже отримала від Росії безкоштовний газ – закінчилося це поразкою партії Меркель. Тому що Росія припинила постачання газу, прикрутила краник, і ціни в Німеччині перед виборами пішли вгору. Уявляєте – отримати німцю квитанцію, де на 300 євро більше ціна на газ? Звичайно, він голосуватиме за того, хто обіцяє зменшення цін. Вибори в Німеччині показали, що Росія використовує енергоресурси як зброю, як спосіб впливу. Російський шантаж. Друг Меркель Путін робив це спеціально, і вставив ножа в спину Меркель", - підкреслив політик.

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На парламентських виборах у ФРН перемогу з невеликою перевагою здобула Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). Вона набрала 25,7% голосів, повідомляє DW з посиланням на офіційні попередні результати голосування.

Найближчий суперник СДПН - блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) - заручився підтримкою 24,1% виборців. Партія "Союз-90/Зелені" отримала 14,8% голосів, Вільна демократична партія (ВДП) - 11,5%, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,3%.

Раніше ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", які варіанти коаліції можуть скластися у Бундестазі після виборів. Він зазначив, що Меркель може залишитися канцлером на деякий час, поки будь-яка коаліція не буде сформована.