Освобождение украинских моряков: Саакашвили высказался о позиции Зеленского Михаил Саакашвили рассказал, как чуть не сорвалась поездка Зеленского в Грузию

15:31, 19 июля

Президент Украины Владимир Зеленский встречается в Батуми с президентами Грузии и Молдовы. Этот визит мог бы не состояться — об этом рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" глава исполкома национального совета реформ Михаил Саакашвили.

"Я приветствую визит президента Зеленского в Грузию. Этот визит чуть не был отменен, потому что он собирался сначала делать двухсторонний саммит "Грузия - Украина". Но он не состоялся, потому что украинских моряков, абсолютно незаконно захваченных, приговорили несколько дней тому назад к 4-летнему тюремному заключению. Президент Зеленский не вылетал, пока не получил подтверждение, что моряки на свободе. Это очень принципиальная позиция президента. Их захватили в ноябре прошлого года незаконно. Им предлагала грузинская прокуратура сделку, чтобы отпустить их в обмен на признание вины - они отказались, потому что ничего не нарушали. В итоге их отпустили. Это все из-за принципиальной позиции президента Зеленского. К тому же Майя Санду (президент Молдовы — ред.) звонила и говорила, что если Зеленский не полетит, то она тоже не полетит", — рассказал он.

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Саакашвили заявил, что Украина может стать лидером в своем регионе.

"У меня есть чувство гордости за Украину и стыда за грузинских пиратов, которые захватили власть, но я уверен, что скоро их не будет у власти. В любом случае отношения между странами нужно развивать. То, что Зеленский поехал к линии оккупации в Абхазии — это очень важно. Украина однозначно будет региональным лидером, на которую все будут равняться", — заявил он.

Напомним, 19 июля президент Украины Владимир Зеленский совершает рабочий визит в Грузию с целью дать старт деятельности формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств. Как сообщается на сайте президента Украины, лидеры трех стран подпишут Декларацию саммита "Ассоциированного трио" и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Украинские моряки, из-за приговора которым чуть не сорвалась поездка Зеленского, были задержаны в ноябре 2020 года. Грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На ее борту находились граждане Украины Владимир Дьяченко и Юрий Хомич. Владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин. 14 июля 2021 года Батумский городской суд в Грузии осудил украинцев к 4-м годам лишения свободы. 19 июля президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что моряки были освобождены.