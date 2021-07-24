Не нужно участвовать в преступлении — "слуга народа" о российских выборах в ОРДЛО Ирина Верещук прокомментировала участие жителей оккупированного Донбасса в выборах в Госдуму РФ

14:48, 24 июля

Россия разрешила жителям ОРДЛО голосовать онлайн на выборах в Госдуму. Таким образом Россия делает людей соучастниками преступления, заявила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Поэтому я призываю всех, кто нас сейчас слышит: не принимайте участие в этих выборах, потому что это псевдовыборы, которые все равно не будут признаны Украиной, и не нужно приобщаться к этому процессу. Ведь так или иначе - сколько ниточке ни виться, все равно конец придет. Поэтому не надо участвовать в таких преступлениях", — сказала она.

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Верещук прокомментировала распространенное мнение людей в ОРДЛО, что их лишат нормальной жизни, зарплат, если они не станут на сторону России, а уезжать из ОРДЛО не хотят, потому что считают его Украиной.

"Это очень сложное решение, поэтому должна добавить: если от такого решения будет зависеть ваша жизнь, здоровье, то принимайте решение. Все это закончится, рано или поздно мы деоккупируем ОРДЛО и Крым. Но на это нужно время и много усилий", — сказала она.

Напомним, выборы в Госдуму РФ назначены на 19 сентября. Ожидается, что в них примут участие жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые получили российское гражданство.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что в ОРДЛО российские паспорта по упрощенной схеме получили 611 тысяч человек, сообщил "Интерфакс".

Ранее член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш сообщил, что российские оккупационные власти в ОРДЛО будут изымать у граждан украинские паспорта.