Спикер Рады Дмитрий Разумков назвал важные составляющие деолигархизации Дмитрий Разумков рассказал, какие меры нужны в Украине для реализации закона о деолигархизации

22:40, 24 июля

Какие законы нужны Украине, чтобы остановить или ограничить влияние денег на власть, а саму власть в вымогательстве денег, рассказал в программе "Большая деолигархизация" на телеканале "Украина 24" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"На самом деле это будет целый перечень вопросов, законопроектов, которые предстоит принять. Прежде всего если мы говорим о влиянии денег на власть, или власти на деньги, в плохом смысле этого слова, то это действительно законы, связанные с борьбой с коррупцией. Потому что это же происходит не просто так: кто-то за это что-то получает, кто-то фактически изменяет тем обещаниям (которые делал - Ред.), когда шел к власти, кто-то это делает не для того, чтобы помочь стране развиваться. И сегодня у нас достаточно серьезная антикоррупционная система, были созданы НАБУ, НАПК, САП, ВАКС и много других институтов, которые занимаются борьбой с коррупцией. И в этом плане Верховная Рада полностью их обеспечила всеми инструментами, которые они просили для того, чтобы проводить такие реформы.", — сказал он.

Читайте также: Гройсман назвал земельную реформу наихудшим вариантом против Украины

Разумков высказался о понятии лоббизма, который распространен на Западе и не считается негативным явлением.

"Второй вопрос - это вопрос лоббизма. К сожалению, в Украине вопрос лоббизма связан с негативным контекстом. Фактически эта система существует и в Европейском Союзе, и в США. Это прозрачные, понятные и зафиксированные отношения между представителями власти и бизнесом, где отстаивания своих интересов (а бизнес должен отстаивать свои интересы) происходит публично, прозрачно, с заключением контрактов между так называемыми лоббистами, которые сотрудничают и с властью, и сотрудничают с бизнесом, и мы понимаем, кто является конечным бенефициаром тех или иных решений. Это снимает как коррупцию, так и делает понятным для общества, чем ты поддерживаешь, либо не поддерживаешь тот или иной законопроект. Почему ты считаешь, что он положительное принесет, и этого точно не стоит стыдиться", — сказал он.

Читайте также: Для чего вас избирали: Гройсман набросился на нардепов, "опозоривших" Раду

Председатель парламента напомнил, как в Украине воспринимают переговоры власти и бизнеса.

"Важным вопросом также является и другая сторона прозрачности процесса - это сношения между представителями власти и бизнеса, потому что очень часто это происходит, говоря по-русски, «под покровом ночи». Это очень плохая украинская привычка-традиция, от нее точно надо избавляться. И если даже мы говорим о фиксации таких встреч, я помню и высказывания политиков, и журналистов… Я помню, как в 2019 году уважаемые журналисты радовались тому, что публично проходят встречи представителей крупного бизнеса и представителей украинской власти. Это нормально, потом не возникает вопрос: «А что же вы такого там проговаривали секретного, почему это происходило в двенадцать ночи, или в какое-то другое нерабочее время". На самом деле, если нет коррупционной составляющей в этом процессе, то и вопросов не будет. И бизнес должен общаться с властью и власть должна общаться с бизнесом, поскольку это механизм взаимодействия. Результатом только должно быть не обогащение отдельно взятых бизнесменов и политиков, а обогащение в целом государства", — сказал он.

Читайте также: Юлия Мендель присоединилась к команде проекта "Большая деолигархизация"

Также Разумков считает, что Украине не хватает эффективных антимонопольных законов.

"И еще одним важным элементом деолигархизации является антитрастовое законодательство такого плана, как оно функционирует в США. Фактически, перекладывая на украинский язык, это антимонопольное законодательство, которое эффективно может выполнять функцию борьбы с природными или неестественными монополиями, которые существуют в украинской бизнес-среде. Это тоже правда. И принятие соответствующих законопроектов, а фактически даже непринятия, потому что законодательная база у нас есть, а выполнение этих законов позволит изменить ситуацию. И, пожалуй, самое главное - это желание и бизнеса, и власти выйти из этого круга. Сегодня мы имеем такую ​​возможность, все политические силы шли с такими лозунгами, и я думаю, что бизнес к этому также готов. Ключевым вопросом остается честность отношений, потому что для бизнеса очень важно понимать, будут ли все стороны выполнять те договоренности, которые были достигнуты. Фактически договорные отношения - не договорняки, а договорные отношения, это разные вещи. Бизнес должен понимать, в частности, изменения в законодательство в долгосрочной перспективе, чтобы строить свою стратегию поведения и развития того или иного направления в нашей стране. А сегодня мы действительно нуждаемся в инвестициях - как внутренних, так и внешних", — сказал он.

Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5599 об ограничении влияния олигархов, который он внес на рассмотрение парламента 2 июня. Цель документа – предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес. Такие лица и обозначаются как олигархи.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал законопроект о налогах, который называют "антиолигархическим". "Я против этого закона, потому что он убивает рабочие места украинцев. Потому что этот закон о новых налогах приведет к увеличению цен на продукты, на жизнь. Этот закон делает нашу экономику и наше производство неконкурентными", — заявил он.