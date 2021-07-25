Лишение гражданства Украины из-за паспорта РФ: юрист объяснил, законно ли это Ярослав Гришин оценил новую инициативу народных депутатов с точки зрения Конституции Украины

19:59, 25 июля

В Украине Конституция запрещает автоматически лишать гражданства человека, который получил российский паспорт.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" адвокат и правозащитник Ярослав Гришин, комментируя соответствующий законопроект, внесенный в Верховную Раду.

"Закон о гражданстве, который уже почти 30 лет как принят, оставлял очень много пробелов в регулировании вопросов гражданства. Большой критике подвергали норму, что в Украине нет двойного гражданства. Никаких санкций, никаких негативных последствий за то, что человек имеет 2, 3, 4 гражданства, у нас не было. Существует комиссия по вопросам гражданства при президенте. И, учитывая, что были пробелы, вопросы решались избирательно", - отметил правозащитник.

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По его словам, сегодня пытаются это урегулировать, "но все равно есть много вопросов".

"Что такое "автоматически"? Автоматически человека не могут априори лишать гражданства, потому что это юридическая процедура - исследование доказательств и принятие решений в каждом отдельном случае. В Конституции написано, что запрещено человека лишать гражданства", - подчеркнул Гришин.

По его словам, если подходить к этому вопросу "с точки зрения буквы закона", то изменения должны вноситься в Конституцию.

Напомним, народные депутаты от разных политических сил внесли в Верховную Раду проект изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного получения гражданства государства-агрессора - Российской Федерации. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что в оккупированных районах Донбасса российские паспорта по упрощенной схеме получили 611 тысяч украинцев.

"Граждане России - это не только те (жители ОРДЛО - ред.), кто получил паспорт Российской Федерации, а их сегодня 611 тысяч, и каждый день эта цифра увеличивается. Я думаю, что до конца года большинство желающих получить паспорт гражданина Российской Федерации, будет иметь такую возможность", - заявил Водолацкий, которого цитирует "Интерфакс".

Член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что российские оккупационные власти в ОРДЛО будут изымать у граждан украинские паспорта.