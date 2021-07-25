Военные США тренируются отражать нападение России на Украину – Саакашвили По словам Саакашвили, Штаты действуют интенсивно, в отличие от войны России против Грузии в 2008 году

23:39, 25 июля

Американские военные сегодня отрабатывают на учениях сценарии помощи Украине в случае вторжения войск России.

Об этом заявил в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

"Сейчас у США один из сценариев, который Пентагон рассматривает – это вопрос противодействия… У них сейчас такие игры проходят: российские войска проводят возле соседней страны, друга Америки (Украину они не называют), военные учения, после чего переходят линию соприкосновения и под видом сначала сепаратистов, потом просто заходят вглубь страны, и как Пентагон участвует в отражении этого", - рассказал он.

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По словам Саакашвили, "сейчас это все проходит интенсивно", в отличие от войны России против Грузии 2008 года.

"Здесь у них уже есть все. В 2008 году им надо было все перебрасывать издалека. Сейчас у них эти силы есть. Сейчас только вопрос политического решения. Поэтому у меня только вопрос – что увидел Путин в глазах Байдена, увидел ли он решимость, что США действительно приведут этот сценарий к действию", - отметил глава исполкома Совета реформ.

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Ранее глава исполкома Совета реформ Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какой город станет первой целью президента РФ Владимира Путина в случае наступления на Украину.

"Мариуполь – это первая цель Путина. Для меня встреча Байдена с Путиным – это последний реалистический шанс избежать в ближайшие месяцы крупномасштабного нападения России, в том числе на Мариуполь, Херсон, Одессу", - подчеркнул он.

Также Саакашвили рассказал, как во время аннексии Крыма США убеждали Украину не оказывать вооруженное сопротивление России.