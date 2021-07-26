Военный эксперт о новых обстрелах на Донбассе: пока будем молчать, будут потери По словам Жданова, сегодня Украине "не с кого спросить" за нарушение режима прекращения огня

18:15, Вчера

Украина официально не признала Россию стороной конфликта на Донбассе, поэтому не может привлечь ее к ответственности за эскалацию боевых действий.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов, комментируя новые обстрелы позиций ВСУ.

"У меня вопрос – а с кем мы договаривались? Мы ни с кем не договаривались, просто объявили о всеобъемлющем прекращении огня. Мы уведомили об этом Российскую Федерацию, ОБСЕ. Назовите мне официальную сторону, которая взяла на себя ответственность по выполнению договоренностей. Вот в чем проблема. Россия сразу год назад подчеркнула, что они не являются стороной конфликта и не будут нести ответственность за выполнение обязательств той стороной. Мы ни с кем не договаривались, нам не с кого спросить, кто нарушил", - заявил Жданов.

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По словам эксперта, ОБСЕ зафиксировала нарушения, однако Украина официально не признает Россию стороной конфликта в международных документах.

"Во всех санкциях четко прописано – они привязаны либо к незаконной аннексии Крыма, либо введены за поддержку боевиков на востоке Украины. Нет ни одной санкции, которая бы была за участие России в конфликте на Донбассе. Что мы можем сделать в ответ? Это сугубо наше решение, и верховный главнокомандующий может отдать приказ, и мировая практика вооруженных конфликтов говорит, что нужно стрелять в ответ еще мощнее, и на опережение, как это делает Израиль и сама Россия в других горячих точках. Пока мы будем молчать и отвечать только разрешенным оружием, мы будем нести потери", - сказал он.

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Напомним, 26 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения.

В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.

Ранее военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как Россия на Донбассе устраивает курсантам военных училищ "тренировки в условиях, приближенных к боевым".

"Россия привозит курсантов артиллерийских училищ и тренирует их в условиях, максимально приближенных к боевым. В некоторых случаях мы имели такую информацию, что даже применяли курсантские расчеты для ведения огня по нашим позициям", - сообщил он.