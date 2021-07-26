Новые обстрелы на Донбассе: Арестович обвинил Россию в "чекистских методах" По мнению Арестовича, Кремль вновь пытается расшатать украинское общество

18:50, Вчера

Россия на Донбассе специально приурочила к годовщине режима прекращения огня обстрел позиций ВСУ, в результате которого были госпитализированы семь украинских военных.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

"ТКГ и СЦКК направили соответствующие ноты протеста о грубом нарушении режима прекращения огня. Это стандартная процедура. Обычно мы призываем экстренно собраться, но нужно понимать, что для того, чтобы собраться всем на встречу группы по безопасности хотя бы, нужно согласие всех трех сторон. Я не думаю, что россияне пойдут на это, учитывая цель этих обстрелов, которые они устраивают", - сказал советник украинской делегации в ТКГ.

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Арестович напомнил, что во вторник, 27 июля, будет годовщина вступления в действие режима прекращения огня.

"Россияне очень любят круглые даты и пытаются, зная чувствительность нашего общества к потерям, устраивать потери на соответствующие даты, и еще раз спровоцировать дискуссию о том, эффективен ли режим прекращения огня и вообще эффективно ли руководители управляют страной. Я могу назвать цифры, чтобы сравнить годы 2019 и 2020 с июля по июль, и с июля 2020 по июль 2021, после того как вступил в действие режим прекращения огня. Потери убитыми в 2 раза меньше, раненых в 3 раза меньше, количество обстрелов в 3 раза меньше. И эта статистика ставит точку в вопросе, нужен ли режим прекращения огня. Я считаю, что он эффективен. Но нужно понимать, с кем мы имеем дело. Это чекистские методы, они всегда пускают нам кровь, зная о чувствительности, что у нас сразу идет дискуссия", - заявил он.

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Напомним, 26 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения.

В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.

Ранее военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как Россия на Донбассе устраивает курсантам военных училищ "тренировки в условиях, приближенных к боевым".

"Россия привозит курсантов артиллерийских училищ и тренирует их в условиях, максимально приближенных к боевым. В некоторых случаях мы имели такую информацию, что даже применяли курсантские расчеты для ведения огня по нашим позициям", - сообщил он.