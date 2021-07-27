США не дают Украине военную помощь, думая, что с Россией можно договориться – эксперт "В контексте дополнительных возможностей предоставления военной помощи есть два важных аспекта", - заявила Осмоловская

12:52, Сегодня

США не предоставляют Украине дополнительную военную помощь, считая, что Россия является договороспособной и может играть по правилам.

Об этом в эфире программы «Сегодня Утро» на телеканале «Украина 24» рассказала исполнительный директор Института безопасности Восточной Европы Юлия Осмоловская.

«Мы знаем, что существуют ежегодные планы предоставления военной помощи Украине. На этот год США выполнили заявленный размер этой помощи – 275 млн долларов. Первый транш был в марте, второй - в июне. Знаем, что существует несколько противоречивая история о дополнительных 100 млн военной помощи, в которой содержится так же и летальное оружие. Инициатива была предложена США в период, когда российские войска накапливали свое присутствие на восточных границах Украины. Затем, когда напряжение спало, США зарезервировали эти дополнительные 100 млн и не предоставили их Украине из-за того, что нет острой фазы конфликта. Хотя сам подход к предоставлению этих 100 млн вызвал критику украинской стороны в том, что какой смысл оказывать помощь, когда агрессия будет усилена и будут дополнительные военные действия на территории Украины, и что лучше получить эту помощь до этих событий, чем после», - заявила эксперт.

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По ее словам, на данный момент американская сторона не очень воспринимает аргументы Украины, считая, что на сегодня у нее все под контролем.

«Собственно, сейчас идет период иллюзий американской стороны относительно способности России играть по правилам и быть конструктивным партнером. Этот период еще несколько месяцев будет продолжаться. Поэтому в контексте дополнительных возможностей предоставления военной помощи есть два важных аспекта. Во-первых, содержание договоренностей в рамках визита Зеленского в США, каким образом эти вопросы будут подниматься. Второй момент, судьба Ukrainian Security Partnership Act, законопроекта, предложенного в Конгрессе в марте 2021 года. С апреля нет его надлежащего рассмотрения, он не был принят Сенатом. Судьба этого документа для нас важна, так как многие параметры этой помощи, в том числе военной, определяются этим документом», - отметила Осмоловская.

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Существует мнение, что США должны поддержать украинскую оборонку. Речь идет о предоставлении летального оружия. Об этом сообщил экс-посол США в Украине Уильям Тейлор. Он отметил, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа уже предоставляла украинским военным летальное оружие, в частности, противотанковые ракеты. Тейлор выразил надежду, что и кабинет Байдена продолжит поддержку украинской оборонки и усилит украинские вооруженные силы системами Javelin и другим современным летальным вооружением.

После встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом Украине дадут летальное оружие — такое мнение высказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24":

"Это двусторонняя встреча (Зеленского и Байдена - ред.), поэтому мы можем формировать повестку дня, влиять на содержание. Джордж Кент ((заместитель помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии — ред.) сказал, что это прежде всего будет безопасность, оборонный блок, энергетический блок, и потом блок, связанный с реформами и борьбой с коррупцией. Мы часто пытаемся их разделить, например, наши руководители говорят о блоке по безопасности, поставках оружия, а наши американские партнеры видят все эти блоки связанными между собой. Поэтому обсуждаться будет все вместе".