Красноречивый ответ на статью Путина — Гончаренко рассказал о соцопросе украинцев Алексей Гончаренко заявил о том, что пропаганда Кремля не удержит украинцев от Европы

17:39, Сегодня

Нашумевшую статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" прокомментировал народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Вашему вниманию очень красноречивый ответ Путину на его пропагандистскую статью от самих украинцев. По данным опроса группы "Рейтинг", 55% украинцев не согласны с заявлением президента РФ, что "русские и украинцы — один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству". А еще 75% считают именно Украину преемницей Киевской Руси. Сколько бы Путин ни старался, но Украина все дальше уходит от России. Это подтверждает и последний опрос Центра Разумкова. Уже 62% украинцев поддерживают вступление в Евросоюз, а 54% — за вступление в НАТО", — сказал он.

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По мнению депутата, количество украинцев, которые не считают себя "одним народом" с русскими, будет увеличиваться.

"Таких людей будет только становиться больше, потому что украинцы сделали свой выбор. Они готовы к евроатлантической интеграции, они знают свою историю, на их самоидентификацию больше не сможет повлиять лживая кремлевская пропаганда. Путин может хоть каждый месяц публиковать новые статьи, тратить миллионы на распространение своих империалистических идей, использовать пропагандистов, но это не будет иметь никакого влияния на наших граждан. У них уже есть иммунитет от кремлевской заразы", — отметил он.

Отметим, что результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг" в течение 23-25 июля 2021 года, в частности, показали, что 55% опрошенных не согласились с недавним заявлением Владимира Путина, что "русские и украинцы - один народ", 41% с этим согласны. На востоке, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%. Среди жителей западного региона более 70% не согласны с этим.

Напомним, 12 июля президент Путин опубликовал на сайте Кремля статью "Об историческом единстве русских и украинцев", которая вызвала резонанс в Украине. Он назвал Украину и Россию "частями, по сути, одного исторического и духовного пространства".