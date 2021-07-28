Министра обороны снимать пока нет оснований - военный эксперт Олег Жданов уверен, что грядут изменения в высшем военном руководстве

10:35, Сегодня

Уволив Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами, президент Владимир Зеленский на этом не остановится, однако увольнять министра обороны Андрея Тарана пока нет оснований. Такое мнение в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" высказал военный эксперт Олег Жданов.

Эксперт объяснил цель этого увольнения.

"Теперь будут искать понимание между Генштабом, Вооруженными силами и Министерством обороны. Президент давно хотел сделать такую ротацию. Напомню последний скандал, когда генералы подавали в суд на министра обороны из-за коммерческой деятельности военных. Думаю, давно пора было разрубить этот гордиев узел и привести все в соответствие с законом, который действует в отношении разделения полномочий Минобороны и Генштаба", - сказал Жданов.

Эксперт уверен, что будет полное обновление военного руководства.

"Господин Хомчак стоял во главе высшего военного руководства. Если его сняли, то президент, как я понял, на этом не остановится, и будет полное обновление верхушки военного руководства для того, чтобы достичь консенсуса между Генштабом и Минобороны", - сказал Жданов.

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Эксперт считает, что увольнять министра обороны пока нет оснований, но вероятность такая есть.

"Господин Таран – человек из команды президента. Если сейчас, после смены военного руководства, Минобороны не сможет установить связи и расставить все на свои места в соответствии с законом, то тогда да, вероятность того, что его сменят, будет высокой. На сегодняшний день нет оснований для смены министра обороны", - сказал Жданов.

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Напомним, 27 июля Зеленский отправил Хомчака в отставку. Комментируя это увольнение, президент отметил, что Хомчак "не сработался" с Тараном. Новым командующим ВСУ стал Валерий Залужный, сам Хомчак переведен на должность замсекретаря СНБО, с которой ушел Михаил Коваль.

В последнее время в СМИ обсуждается возможная отставка Андрея Тарана с поста министра обороны и назначение на эту должность нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук. Верещук высказала готовность занять этот пост и обещает поднять зарплаты военным в случае назначения. Она отметила, что к действующему министру обороны есть вопросы от депутатов, изложенные в письменном виде. "Я являюсь членом комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и, очевидно, у меня должны были бы быть вопросы к министру обороны. Но как комитет мы уже высказались, в письме изложили свою позицию", - сказала нардеп.