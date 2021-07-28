Крещение - это наша история: официальное поздравление Зеленского По словам президента, Крещение Киевской Руси - Украины - это исторически справедливое название праздника

12:38, Сегодня

Президент Владимир Зеленский официально поздравил украинцев с праздником Крещения Киевской Руси - Украины. Ролик с поздравлением транслировался на канале "Украина 24".

"Дорогие граждане, сегодня мы отмечаем День Крещения Киевской Руси - Украины. Это официальное, а главное, исторически справедливое название праздника, которое акцентирует неразрывность двух государств. Между Киевской Русью и Украиной тысячи лет и один знак. В тексте соответствующего указа президента Украины между ними стоит тире. И это не просто разделительный знак, это знак того, что Украина является наследницей одного из могущественных государств средневековой Европы. В ее столице, которая является столицей современной Украины, началась история христианства в Восточной Европе, когда 1033 года назад великий князь киевский Владимир крестил Киевскую Русь, Киевскую Русь - Украину. Это не часть нашей истории, это есть наша история", - сказал президент.

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Зеленский отметил, что "нам не нужно это доказывать историческими трактатами, поскольку наши доказательства не на бумаге, а в металле, камне, не в мифах и легендах, а в наших городах, на наших улицах". Президент обратил внимание на то, что в Киеве легко добраться до исторических памятников времен Киевской Руси.

Президент намекнул, что другим государствам не стоит предъявлять претензии на историческое наследие Украины.

"…Все украинцы, из любого уголка Украины – один большой народ. Эти слова – не дань конъюнктуре, а дань правде и справедливости. Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети, и они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследие и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где она происходила, за тысячи километров", - сказал Зеленский.

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Напомним, День Крещения Киевской Руси - Украины отмечается ежегодно 28 июля, это государственная памятная дата. Праздник учрежден в 2008 году указом Виктора Ющенко. Вместе с тем точная дата этого события неизвестна, большинство историков считает, что Русь крестили в 988 году, но есть и другие версии.