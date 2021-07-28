Кравчук в реанимации, но ТКГ по Донбассу будет работать как обычно - Гармаш Также украинский переговорщик отметил, что за год работы ТКГ прогресс отсутствует из-за блокирования переговоров Россией

13:58, Сегодня

Болезнь главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первого президента Украины Леонида Кравчука никак не повлияет на работу ТКГ. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" рассказал член ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

"В данный момент пауза в переговорах до 26 августа, сейчас сотрудники ОБСЕ практически все в отпусках, наши также планировали отпуска на этот период. Естественно, что в случае обострения ситуации все будут отозваны, и работа будет продолжаться, с нашей стороны как минимум. На данный момент болезнь Леонида Макаровича никак не влияет на график работы ТКГ. Надеюсь, что до 26-го числа он сможет закончить реабилитацию и включиться в работу", - сказал Гармаш.

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Также, по словам журналиста, за год работы ТКГ прогресс отсутствует, поскольку Россия блокирует все переговоры и стремится решать вопросы при помощи давления.

"Если говорить о том, куда мы движемся, можно сказать, что за год мы не продвинулись никуда, потому что Россия постоянно блокирует все переговорные процессы, ей невыгодно политическое урегулирование, пока Киев имеет возможность противостоять. Она начинает дипломатическое движение, когда чувствует, что может надавить и, таким образом, противник пойдет на уступки. Сегодня мы не идем на уступки России, мы можем себе это позволить, у нас есть определенный ресурс. Сдвинуть процесс с места теоретически может Нормандский формат, но мы понимаем, что если России невыгодны какие-то перемены, она просто не идет на эту встречу и блокирует работу Нормандского формата", - сказал Гармаш.

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Отметим, что 87-летний Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации. По словам пресс-секретаря Кравчука Оксаны Сибирцевой, состояние его здоровья не улучшилось после операции.

Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" рассказал, что Кравчуку сделали "плановую операцию". "Мы разговаривали накануне, это была плановая операция. Сложная, но плановая. Поэтому, учитывая уровень хирурга, который ее делал, со здоровьем Леонида Макаровича, я думаю и уверен, все будет хорошо", - сказал Гордон.