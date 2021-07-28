"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова
Известные политики обсудят с ведущим, что происходит в стране
28 июля в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии обсуждает актуальные события в Украине.
Гости "ТОК-ШОУ №1":
- Давид Арахамия
- Ирина Верещук
- Денис Казанский
- Зорян Шкиряк
- Алеся Бацман
- Евгений Шевченко
- Надежда Савченко
- Александр Данилюк
- Галина Янченко
- Юрий Камельчук
- Виталий Журавский
- Дмитрий Линько
- Леонид Емец
- Андрей Ильенко
- Виктория Гриб
Темы:
- - Безопасность Украины под угрозой. Почему за год перемирия на Донбассе погибли почти полсотни бойцов? И будет ли Украина с газом после запуска "Северного потока-2"?
- - Получил российский - сдай украинский! Лишат ли гражданства украинцев, получивших российский паспорт? И что будет с жителями оккупированных Крыма и Донбасса?
Не пропустите - 28 июля в 21:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1".