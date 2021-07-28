"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова Известные политики обсудят с ведущим, что происходит в стране

14:01, Сегодня

28 июля в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии обсуждает актуальные события в Украине.

Гости "ТОК-ШОУ №1":

Давид Арахамия

Ирина Верещук

Денис Казанский

Зорян Шкиряк

Алеся Бацман

Евгений Шевченко

Надежда Савченко

Александр Данилюк

Галина Янченко

Юрий Камельчук

Виталий Журавский

Дмитрий Линько

Леонид Емец

Андрей Ильенко

Виктория Гриб

Темы:

- Безопасность Украины под угрозой. Почему за год перемирия на Донбассе погибли почти полсотни бойцов? И будет ли Украина с газом после запуска "Северного потока-2"?

- Получил российский - сдай украинский! Лишат ли гражданства украинцев, получивших российский паспорт? И что будет с жителями оккупированных Крыма и Донбасса?

Не пропустите - 28 июля в 21:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1".