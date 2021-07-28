Резников будет представлять Украину на заседаниях ТКГ, если Кравчук не сможет "Завершится больничный Кравчука - и он продолжит, я надеюсь, абсолютно точно так же управлять украинской делегацией", - отметил Резников

16:44, Сегодня

Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе возглавляет Леонид Кравчук. После больничного он продолжит управление. Иначе Украину на заседаниях будет представлять Алексей Резников.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«Экстренное заседание рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности на постоянной основе происходит для того, чтобы урегулировать ситуацию нарушения режима тишины и прекращения огня, не нужно созывать именно Трехстороннюю контактную группу. Есть отработанный механизм, этим занимаются наши представители в подгруппе по безопасности. Что касается следующего планового заседания ТКГ - это конец августа», - отметил вице-премьер.

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Потому что, по его словам, каждый год в августе разъезжаются все представители, в частности представители ОБСЕ.

«Возглавляет украинскую делегацию в ТКГ Леонид Кравчук. И на сегодняшний день пока он находится на больничном, я не буду раскрывать вопросы медицинского и частного характера. Завершится его больничный - и он продолжит, я надеюсь, абсолютно точно так же управлять украинской делегацией. Если вдруг он не будет иметь возможность принять участие в заседании, я как первый заместитель главы украинской делегации буду представлять Украину во время тех заседаний», - заявил Резников.

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Леонид Кравчук уже месяц находится в реанимации после операции на сердце, сообщает "Украинская правда". Состояние его здоровья не улучшилось после операции, сообщила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева.

Болезнь главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первого президента Украины Леонида Кравчука никак не повлияет на работу ТКГ. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" рассказал член ТКГ, журналист Сергей Гармаш:

"На данный момент пауза в переговорах до 26 августа, сейчас сотрудники ОБСЕ практически все в отпусках, наши также планировали отпуска на этот период. Естественно, что в случае обострения ситуации все будут отозваны, и работа будет продолжаться, с нашей стороны как минимум. На данный момент болезнь Леонида Макаровича никак не влияет на график работы ТКГ. Надеюсь, что до 26-го числа он сможет закончить реабилитацию и включиться в работу".